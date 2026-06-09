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NASA公布阿提米絲3號任務名單 歐洲太空人首度入列

中央社休士頓9日綜合外電報導
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美國國家航空暨太空總署（NASA）9日宣布「阿提米絲3號」（Artemis 3）...
美國國家航空暨太空總署（NASA）9日宣布「阿提米絲3號」（Artemis 3）任務名單，義大利太空人帕米塔諾（Luca Parmitano，前）成為首位入選的歐洲人，將與3名美籍太空人共同執行這項任務。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：NASA公布阿提米絲3號任務名單，義大利太空人帕米塔諾入選。
  • 重點二：帕米塔諾成歐洲首位參與阿提米絲3號的核心太空人。
  • 重點三：任務預定2027年底發射，將測試獵戶座與登月艙對接。

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布「阿提米絲3號」（Artemis 3）任務名單，義大利太空人帕米塔諾成為首位入選的歐洲人，將與3名美籍太空人共同執行這項任務。

綜合法新社與路透報導，NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）在休士頓詹森太空中心（Johnson Space Center）舉行的儀式上宣布這項消息。

帕米塔諾（Luca Parmitano）將代表歐洲太空總署（ESA），成為執行「阿提米絲3號」任務的4名核心人員之一，這項任務目標2027年底發射升空。

帕米塔諾在宣布儀式上難掩激動，他感謝家人以及促成這次任命的各太空機構。他稱義大利是他飛向太空的「發射台」，歐洲太空總署是橋樑，而NASA則是「字面和象徵意義上的火箭」。

在今年春季剛完成的「阿提米絲2號」任務中，4位太空人完成了50多年來的首次繞月飛行，而3號任務主要目標則包括測試NASA「獵戶座」（Orion）太空船的性能，以及與民間太空公司SpaceX和藍色起源（Blue Origin）研發的登月艙進行對接測試。

太空人 義大利 NASA

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