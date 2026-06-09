我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿帕契遭擊落 美伊停火岌岌可危？川普:必須回應

美伊衝突結束？川普又提停戰時間…今日5件事

美研調：AI熱潮下 科技業最大資安威脅來自中國相關駭客

中央社舊金山9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國資安公司CrowdStrike 9日發布報告指出，正當各界對人工智慧（AI）...
美國資安公司CrowdStrike 9日發布報告指出，正當各界對人工智慧（AI）領域的投資大增，過去1年科技公司受到最大的刺探情報威脅，來自與中國有關聯的駭客。示意圖。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：CrowdStrike指出，科技業近一年最大刺探威脅來自中國相關駭客。
  • 重點二：報告稱攻擊符合中國戰略優先事項，鎖定AI與高價值科技資訊。
  • 重點三：北韓、俄羅斯與伊朗相關駭客也持續對科技業構成資安壓力。

美國資安公司CrowdStrike今天發布報告指出，正當各界對人工智慧（AI）領域的投資大增，過去1年科技公司受到最大的刺探情報威脅，來自與中國有關聯的駭客

路透報導，CrowdStrike表示，如此大規模駭客行動，符合中國政府的戰略優先事項，以及其對於科技發展、智慧財產及具有戰略和經濟價值的資訊持續感興趣。

這份報告鎖定研發、製造或銷售電腦硬體和科技的公司，產品包含資訊科技（IT）服務與顧問、半導體及各種軟體，調查其面臨的資安威脅。

CrowdStrike未指明有哪些公司成為攻擊對象，但表示科技業再度成為外國政府和網路犯罪分子最主要目標。

CrowdStrike的反擊對手作業（counter adversary operations）部門主管、高級副總裁麥爾斯（Adam Meyers）表示，AI相關科技公司是駭客的高價值目標之一，這類公司的市值和受到的投資正呈現狂熱情況。

他分析道，美國與中國正在進行AI軍備競賽，而中國意圖最晚在2030年站上全球主導地位；且不只重要的尖端實驗室，規模較小、專注特定領域的模型開發商也受到駭客攻擊威脅。

中國駐美國大使館否認報告內容。華府的中國大使館透過發言人表示：「中國反對駭客行為，並依法打擊相關活動。」中方並反對「打著網路安全旗號的詆毀和抹黑」。

此外CrowdStrike的報告提到，北韓的駭客活動「構成重大威脅」，尤其是透過身分造假的北韓特工在科技公司取得遠端IT工作，其收入大多繳回北韓政府，他們的職位則成為收集情報據點。

另外，與俄羅斯或伊朗有關聯的駭客組織也對美國和一些其他國家的科技業進行大量攻擊，目的為了收集情報及偶爾發動破壞性惡意軟體攻擊。

精華 FAQ

  • CrowdStrike認為，過去一年科技公司面臨最大的刺探情報威脅，主要來自與中國有關聯的駭客，且這類行動與中國的戰略優先事項相符。

  • 報告鎖定研發、製造或銷售電腦硬體與科技產品的公司，包含IT服務、顧問、半導體及軟體業者；AI相關公司因市值與投資熱度，更被視為高價值目標。

  • CrowdStrike也提到北韓駭客構成重大威脅，尤其是偽裝身分取得遠端IT工作的特工；此外，俄羅斯與伊朗相關組織也常對科技業發動情報蒐集或破壞攻擊。

駭客

上一則

大峽谷高溫超過華氏百度 18歲少年健行中暑身亡

延伸閱讀

美求職平台 被中國滲透招募間諜

美求職平台 被中國滲透招募間諜
北京傳收緊AI人才出境管制 擴及民營企業頂尖工程師

北京傳收緊AI人才出境管制 擴及民營企業頂尖工程師
英媒稱「普亭嚇壞」 以色列靠AI獵殺伊朗領袖後 俄急關閉維安監視器

英媒稱「普亭嚇壞」 以色列靠AI獵殺伊朗領袖後 俄急關閉維安監視器
AI顛覆就業市場卻捧紅「它」 獵頭：職缺多到婉拒委託

AI顛覆就業市場卻捧紅「它」 獵頭：職缺多到婉拒委託

熱門新聞

川普政府在移民執法行動中，企圖將依然在世的270萬人標記為歿，包含美國公民、綠卡持有人在內，做為施壓離境的手段。示意圖（路透）

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

2026-06-05 09:47
非營利組織報告顯示，社安基金預計在七年內耗盡，到2032年所有社安金受益人的福利可能每月減少少500元。(美聯社)

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

2026-06-03 19:38
在日本失蹤的阿拉巴馬州奧本大學學生希金博瑟姆(James

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

2026-06-06 14:08
王華穎為克利夫蘭州立大學教育博士。(王華穎提供)

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

2026-06-06 05:37
美國俄亥俄州托雷多6日爆發槍擊案，至少12人中彈，其中2人傷勢危急。（美聯社）

槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

2026-06-06 23:16
微軟共同創辦人比爾蓋茲去年9月出席紐約一場論壇發表演說。（路透）

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

2026-06-02 08:10

超人氣

更多 >
美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅
下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象

下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象
好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元

好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元