殺害好萊塢名導的尼克想從父母遺留信託基金拿錢當律師費

尼克（Nick Reiner）涉嫌弒親被捕。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尼克被控殺害父母後，要求動用信託基金支付律師費。

尼克被控殺害父母後，要求動用信託基金支付律師費。 重點二： 他主張自己應享無罪推定，並可使用屬於自己的資源辯護。

他主張自己應享無罪推定，並可使用屬於自己的資源辯護。 重點三：哥哥與妹妹原本願意出資，後又反悔，受託人也拒絕給款。

好萊塢 名導羅伯雷納(Rob Reiner)與蜜雪兒(Michele Singer Reiner)2025年12月被發現陳屍洛杉磯 高檔社區布倫特伍德(Brentwood)家中，32歲兒子尼克(Nick Reiner)涉嫌弒親被捕，面臨兩項一級謀殺罪起訴但辯稱無罪。有線電視新聞網(CNN)9日報導，尼克想從父母身後遺留的信託基金拿錢，做為在謀殺案訴訟裡的律師費。

尼克‧羅伯雷納8日透過律師向洛杉磯郡法院遞交請願書，內容寫道父母成立信託基金的受託人在缺乏合法理由的情況下，拒絕為他支付任何款項，而他目前需要取得來自信託的資金，才能在父母謀殺案裡為己辯護。

請願書寫道：「尼克深愛父母，他們的過世讓他悲痛萬分。但在這場信託的官司當中，尼克雙親遭遇了什麼或不曾遭遇什麼，都不是問題核心。」

請願書指出，如同任何遭到犯罪指控的被告一樣，尼克應該被推定為無罪，有權合法使用屬於自己的資源，以便在訴訟裡幫自己辯護。

長期有毒品問題、一直與父母同住的尼克，案發之後找來知名刑事律師傑克森(Alan Jackson)出任辯護律師，如何支付昂貴律師費便成為外界注意焦點。不過，傑克森在不到一個月的時間便宣布退出此案，但未透露原因。

根據最新公開的法院文件，尼克的哥哥傑克(Jake Reiner)與妹妹羅米(Romy Reiner)原本同意幫忙出律師費，但後來改變心意。

請願書中附帶傑克森提交的聲明寫道：「一旦資金到位，我的律師事務所隨時做好準備，願意也有能力擔任委任律師。」

尼克在請願書中對法院指出，除了金額較龐大的羅伯雷納家族信託基金之外，他的父母還為兒女們成立規模較小的個人信託。

請願書指出，在1993年設立的尼克‧羅伯雷納個人信託裡，羅伯雷納夫妻明確指示當尼克屆滿30歲時便可獲得信託半數資金，其餘資金則在屆滿35歲時領取，可是尼克30歲時從沒從信託拿到任何資金，今年2月以來擔任信託受託人的律師卡寧(Paul R. Kanin)則以各種藉口與理由拒絕給錢。

尼克在請願書中說，由於打官司與監獄基本生活開銷都要用錢，如今應該立即領取原本要等35歲才能領取的所有資金。