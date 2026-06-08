數據共享 IRS未能根據ICE資料準確比對納稅人紀錄

國稅局大樓。（路透檔案照）

AI重點 文章重點整理： 重點一： IRS與ICE共享資料協議後，納稅人紀錄比對卻不準確。

IRS與ICE共享資料協議後，納稅人紀錄比對卻不準確。 重點二： 監察長報告指出，系統無法穩定辨識並匹配ICE資料。

監察長報告指出，系統無法穩定辨識並匹配ICE資料。 重點三：因資料格式不一與訴訟影響，成功比對僅約四萬七千人。

國稅局 (IRS)與移民和海關執法局(ICE )去年簽署數據共享協議，旨在協助川普政府落實大規模驅逐計畫。不過，財政部 稅務管理監察長(Treasury Inspector General for Tax Administration)8日公布調查報告指出，國稅局未能根據ICE提供資料準確比對納稅人紀錄。

Politico新聞網站分析，川普政府利用納稅人資訊來識別、驅逐無證移民的措施引發爭議，TIGTA調查報告是這項手段首次面臨重大檢討。調查報告發布的一年多前，移民和海關執法局曾要求國稅局分享120多萬人的機密資料，包括納稅人識別號碼以及經過確認的最新地址。

由於分享納稅人資料的舉措引發多起正在聯邦法院審理中的訴訟，IRS與ICE之間的訊息共享最後只成功比對大約4萬7000人的地址。

國稅局今年2月表示，由於ICE提交的納稅人資料訊息不齊或不完整，得以完成地址分享的案件比例「不到百分之五」。

財政部稅務管理監察長在最新公布的報告中說，國稅局比對ICE數據的系統「沒辦法準確而一貫地識別且比對資料」。

報告也說，ICE提供數據缺乏統一格式，也讓IRS面臨挑戰。舉例來說，如果姓名寫法在兩個機構的文件裡出現細微差別，國稅局就無法比對地址數據。