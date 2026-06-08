數據共享 IRS未能根據ICE資料準確比對納稅人紀錄
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國稅局(IRS)與移民和海關執法局(ICE)去年簽署數據共享協議，旨在協助川普政府落實大規模驅逐計畫。不過，財政部稅務管理監察長(Treasury Inspector General for Tax Administration)8日公布調查報告指出，國稅局未能根據ICE提供資料準確比對納稅人紀錄。
Politico新聞網站分析，川普政府利用納稅人資訊來識別、驅逐無證移民的措施引發爭議，TIGTA調查報告是這項手段首次面臨重大檢討。調查報告發布的一年多前，移民和海關執法局曾要求國稅局分享120多萬人的機密資料，包括納稅人識別號碼以及經過確認的最新地址。
由於分享納稅人資料的舉措引發多起正在聯邦法院審理中的訴訟，IRS與ICE之間的訊息共享最後只成功比對大約4萬7000人的地址。
國稅局今年2月表示，由於ICE提交的納稅人資料訊息不齊或不完整，得以完成地址分享的案件比例「不到百分之五」。
財政部稅務管理監察長在最新公布的報告中說，國稅局比對ICE數據的系統「沒辦法準確而一貫地識別且比對資料」。
報告也說，ICE提供數據缺乏統一格式，也讓IRS面臨挑戰。舉例來說，如果姓名寫法在兩個機構的文件裡出現細微差別，國稅局就無法比對地址數據。
這項協議旨在協助川普政府推動大規模驅逐計畫，透過納稅人資料識別並追查無證移民的地址與身分資訊。 報告指出，IRS的比對系統無法準確且一貫地識別並匹配資料，顯示機制存在明顯技術與流程問題。 因ICE提供的資料不完整、格式不統一，且部分姓名寫法略有差異，再加上相關訴訟影響，最終僅成功比對約四萬七千人。
精華 FAQ
這項協議旨在協助川普政府推動大規模驅逐計畫，透過納稅人資料識別並追查無證移民的地址與身分資訊。
報告指出，IRS的比對系統無法準確且一貫地識別並匹配資料，顯示機制存在明顯技術與流程問題。
因ICE提供的資料不完整、格式不統一，且部分姓名寫法略有差異，再加上相關訴訟影響，最終僅成功比對約四萬七千人。
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