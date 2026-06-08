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交通攔檢他沒喝酒沒吸毒卻被拘 陪審團裁定警方賠10萬

記者顏伶如／即時報導
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示意圖；非新聞當事人。（取自123RF ）
示意圖；非新聞當事人。（取自123RF ）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：愛阿華州男子遇交通攔檢，酒測為零卻遭警方拘留。
  • 重點二：員警仍懷疑他吸大麻，送回警局檢測後才證實清白。
  • 重點三：聯邦陪審團判市府與兩警賠償十萬五千元。

愛阿華州紐頓市(Newton)一名男子2022年遇到交通攔檢，沒有喝酒也沒吸毒卻遭到拘留，後來對市政府及兩名員警提告錯誤逮捕(wrongfully arrested)。聯邦陪審團上周裁定，男子可以獲得懲罰性賠償與補償金共計10萬5000元。

根據法院紀錄，賈拉納基斯(Tayvin Galanakis)2022年夏天遇到紐約市警方交通攔檢。根據員警配戴隨身錄影機影像紀錄，員警聲稱聞到酒味，要求賈拉納基斯接受酒精檢測，但檢測結果顯示數值為零。

員警溫特斯(Nathan Winters)繼續盤問是否吸大麻，賈拉納基斯回答「不記得」。溫斯特追問：「今天晚上嗎？」賈拉納基斯回答：「今晚沒有。」溫斯特說：「我覺得就是今晚。」

賈拉納基斯當場反駁道：「為什麼你會覺得是今晚？我酒測值都是零，你又誣賴我吸大麻，老兄，你不能這麼做。」

根據警方紀錄，賈拉納基斯遭到拘留，被帶回警局進行進一步檢測，檢測結果確認沒有吸毒才獲釋。

賈拉納基斯對市政府與兩名員警提告，指控警方在缺乏正當理由之下錯誤逮捕。聯邦陪審團上周裁定賈拉納基斯勝訴。

這個判例反應愛州警方經常出現的模式：駕駛人在完全清醒的情況下，依然遭到酒駕或毒駕罪名攔檢或拘捕，警方錯誤逮捕的最終代價則由納稅人承擔。

紐頓市政府發表聲明說，尊重司法程序與陪審團決定，但對於陪審團判決結果感到失望。

精華 FAQ

  • 警方先稱聞到酒味要求酒測，但結果為零，之後又懷疑他吸大麻，便將他拘留並帶回警局做進一步檢測。

  • 聯邦陪審團認定警方在缺乏正當理由下錯誤逮捕他，支持他對市政府與兩名員警提出的訴訟。

  • 陪審團裁定男子可獲懲罰性賠償與補償金共十萬五千元，相關代價將由市府及納稅人承擔。

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