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獲得大學錄取的精英球員身價已破百萬 高中畢業舞會花8萬

記者顏伶如／即時報導
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獲得大學錄取的某些美式足球精英選手已有百萬富翁身價。示意圖（美聯社）
獲得大學錄取的某些美式足球精英選手已有百萬富翁身價。示意圖（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：精英美式足球新秀靠NIL代言收入，已能負擔豪華畢業舞會開銷。
  • 重點二：部分高中球員把畢業舞會當品牌秀場，動用名車名錶與私人規畫師。
  • 重點三：大學球隊盼新秀提前畢業入隊，讓他們更早領取NIL支票。

華爾街日報報導，獲得大學錄取的某些美式足球精英選手已有百萬富翁身價，為高中畢業舞會花費8萬元毫不手軟。即將進入大學的運動選手透過姓名、影像與肖像(name, image and likeness)賺取廣告代言酬勞，讓高中畢業舞會變成有賓利(Bentley)轎車接送、配帶五位數價格名錶以及聘請私人活動規畫師的豪華盛會。

報導指出，小小年紀的體育超級明星們，把高中生涯當中的這場成年禮，改造成屬於自己的文化現象，除了慶祝個人成就，也是宣傳個人品牌的機會。

如今大學美式足球球隊都希望獲得錄取的新秀能在高中12年級的12月就提前畢業，並於1月就進入大學就讀，以便加入球隊盡快熟悉戰術、與隊友培養默契。也就是說，其他同學還在高中度過最後一個學期時，這些運動員已經開始領取NIL支票。

根據NIL平台與科技公司Opendorse估計，下一個學年度裡，所有體育項目的大一新生運動員共計將獲得7億8000萬元NIL酬勞。

獲得科羅拉多大學(University of Colorado)錄取為美式足球隊進攻鋒線球員的大一新生裴恩(Xavier Payne)，在佛羅里達州奧蘭多就讀高中期間從來不曾參加任何舞會。17歲的裴恩由單親媽媽撫養，家裡還有三個弟妹。

上個月，裴恩拿到一筆金額有六位數字的NIL贊助酬勞，讓他有辦法搭乘價值18萬元的賓士轎車，回到學校跟同班同學一起參加瓊斯高中(Jones High)畢業舞會。裴恩穿著2500元的訂製西裝與1100元的路鉑廷(Christian Louboutin)皮鞋，手上戴著價值4萬元卡地亞(Cartier)復古手錶。

裴恩說：「很多人都說根本認不出我。」他表示，覺得既然要回來參加畢業舞會，就要做到位，而且要風風光光。

獲得俄勒岡大學(University of Oregon)錄取為美式足球隊外接手的摩爾(Dakorien Moore)，去年在達拉斯郊區為了高中畢業舞會活動總共花了大約8萬元，包括供100人享用的外燴午餐、搭建舞台、由絲綢玫瑰和繡球花搭建的兩座拱門、煙火與乾冰等。

摩爾花1萬2000元聘請私人活動規畫師，穿著路易威登(Louis Vuitton)運動鞋2000元，自己與舞伴在舞會後的續攤服裝費則約1萬元。

摩爾連續兩年跟俄勒岡大學美式足球隊簽下價值七位數字的NIL合約。

精華 FAQ

  • 報導聚焦美式足球精英新秀因NIL代言獲得高額收入後，能以百萬身價消費，將高中畢業舞會升級成豪華社交與品牌展示活動。

  • 裴恩拿到六位數NIL酬勞後，搭乘價值18萬元賓士回校，穿2500元訂製西裝、1100元名鞋，並戴上4萬元卡地亞復古錶。

  • 摩爾連續兩年與俄勒岡大學簽下七位數NIL合約，因此能支付約8萬元舞會費用，包括外燴、舞台、花拱門、煙火、乾冰與私人規畫師。

華爾街 佛羅里達州

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