我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

旅遊設限、大驅逐…世界盃成移民政策辯論最前線

害怕活太久錢不夠用 戰後嬰兒潮世代緊抓現有財富

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大約3000萬名高峰嬰兒潮世代(peak boomers)民眾在2024年至20...
大約3000萬名高峰嬰兒潮世代(peak boomers)民眾在2024年至2030年之間屆滿65歲。示意圖（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：戰後嬰兒潮世代憂心壽命拉長導致退休金不足，因此不敢輕易退休。
  • 重點二：研究顯示多數高峰嬰兒潮者資產有限，難以維持退休前的生活水準。
  • 重點三：房價與稅負讓換屋成本升高，許多人寧可續住大房並保留財富。

財星雜誌(Fortune)7日報導，戰後嬰兒潮世代擔心活太久變得錢不夠用，緊抓目前擁有的財富與權力，黃金歲月並沒有想像中來得美好。

嬰兒潮世代人生過程裡剛好搭上許多順風車，包括大學學費便宜、房屋增值、401(k)退休帳戶改革，來到職場生涯後期原本可以優雅退場，為兒女與孫輩騰出房子與工作。然而，數百萬嬰兒潮世代卻繼續住著大房子而無法輕易離開，也不敢輕言退休，因為他們面臨的殘酷現實是，從財務角度來看，現在已經破產，而且非常長壽。

大約3000萬名高峰嬰兒潮世代(peak boomers)民眾在2024年至2030年之間屆滿65歲，ALI退休收入研究中心(ALI Retirement Income Institute)經濟學家費契納(Jason Fichtner)針對這個族群的資產、預期壽命與支出需求進行分析，結果發現其中三分之二的財務狀況無法維持退休之前的生活水平。這個族群當中超過一半退休儲蓄不到25萬元，意味著必須仰賴社安金或繼續工作過日子。

基金管理機構先鋒集團(Vanguard Group)對年輕嬰兒潮世代進行研究則發現，60多歲勞工當中僅約四成退休後能繼續維持退休前的生活水準，一般準退休勞工退休之後將面臨24%收入缺口，換算起來一年缺口約9000元。

報導指出，某些嬰兒潮世代即使銀行資產有著頗為可觀的數字，卻擔心晚年長照開銷每月上看一萬元，未雨綢繆之下繼續工作賺錢並且牢牢握住所得，沒打算把財富傳給下一代。

房屋市場現況反映民眾對退休生活財務感到焦慮。嬰兒潮世代與較年長的X世代在房價較低、利率適中之際買到位於理想城市或郊區的房子，不少人迄今享有利息不到4%的房貸，或者房貸早就還清。

嬰兒潮世代房屋持有人當中，大約54%房貸已還清，沒有賣房子壓力，但如果賣掉大房子改住小房子，以當前高利率加上稅務與各種花費計算，每月住房成本恐將變高。一對住在鳳凰城的夫妻便說，沒有能力賣掉現有房子並且搬家，因為如今單臥套房的公寓租金比原本每月繳交的房貸還貴，養老中心開銷更是遙不可及。較年長的加州屋主面臨困擾則是，當初100多萬元買到的房子如今漲到400多萬元，如果賣房子將觸發聯邦稅與州稅合計將近百萬元。

精華 FAQ

  • 主要是擔心活得太久，退休金與存款不足以支應晚年開銷，尤其長照與醫療費用可能很高，因此即使有資產也傾向繼續工作、保留現金與財富。

  • ALI研究指出，約三分之二的高峰嬰兒潮世代無法維持退休前生活水準，且超過一半退休儲蓄不到25萬元，許多人只能依賴社安金或延後退休。

  • 因為在高利率、稅負與各項費用下，賣屋換小房未必更便宜，甚至月支出更高；若位於加州等地，房價增值後出售還可能面臨沉重稅金。

退休

上一則

「深州」企圖推翻川普？巴特爾追逐陰謀論 衝擊司法部

延伸閱讀

七旬夫妻怕得失智症 向子女公開資產卻悔不當初

七旬夫妻怕得失智症 向子女公開資產卻悔不當初
居家養老代價高？研究曝：80歲賣房恐比45歲少賺2萬美元

居家養老代價高？研究曝：80歲賣房恐比45歲少賺2萬美元
3大理由 退休後繼續付房貸未必是壞事

3大理由 退休後繼續付房貸未必是壞事
通膨高漲 勞工：覺得自己很窮 從來不曾有如此感受

通膨高漲 勞工：覺得自己很窮 從來不曾有如此感受

熱門新聞

川普政府在移民執法行動中，企圖將依然在世的270萬人標記為歿，包含美國公民、綠卡持有人在內，做為施壓離境的手段。示意圖（路透）

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

2026-06-05 09:47
微軟共同創辦人比爾蓋茲去年9月出席紐約一場論壇發表演說。（路透）

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

2026-06-02 08:10
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。(美聯社)

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

2026-05-31 09:51
非營利組織報告顯示，社安基金預計在七年內耗盡，到2032年所有社安金受益人的福利可能每月減少少500元。(美聯社)

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

2026-06-03 19:38
在日本失蹤的阿拉巴馬州奧本大學學生希金博瑟姆(James

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

2026-06-06 14:08
王華穎為克利夫蘭州立大學教育博士。(王華穎提供)

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

2026-06-06 05:37

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」
點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼

點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃