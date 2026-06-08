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「深州」企圖推翻川普？巴特爾追逐陰謀論 衝擊司法部

記者顏伶如／即時報導
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FBI局長巴特爾。(美聯社)
FBI局長巴特爾。(美聯社)

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文章重點整理：

  • 重點一：巴特爾推動陰謀論調查，引發司法部內部震盪與公信力危機。
  • 重點二：他要求檢查焚燒袋文件，追查科米與布瑞南是否對國會說謊。
  • 重點三：維州代理檢察官拒絕組大陪審團，任期僅三十七天即告終。

紐約時報8日報導，聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)執意推動陰謀論調查，在司法部內部造成衝擊，聯邦檢察官因此丟官，司法部在法官面前喪失公信力。

巴特爾去年6月初接受保守派名嘴羅根(Joe Rogan)播客節目專訪時，表明想要揪出企圖推翻川普的「深州」(deep-state)國家機器。巴特爾試圖把曾經對川普總統展開的各種調查拼湊起來以支持「大陰謀論」(the grand conspiracy case)論述，從川普2016年競選團隊「通俄案」，延伸到2020年大選相關事件，再到川普於2023年、2024年遭到一連串刑事起訴。川普與川普支持者認為，「深州」國家機器長期以來企圖推翻川普。

巴特爾在羅根節目裡聲稱，在FBI總部發現一個秘密證據室，證實自己長期以來的推測。巴特爾也說，在政府文件焚燒袋(burn bags)裡找到的資料，足以證明應該對某些前任官員展開全面調查。

報導指出，但曾經看過證據資料的前任官員與資深調查人員則說，焚燒袋裡找到的文件並不是罪證確鑿的鐵證；雖然證據薄弱，但川普政府尋找願意配合辦案的聯邦檢察官，司法部因此面臨淪為政治化的質疑，司法部內部也出現抗拒。

巴特爾接受羅根專訪的一個月後，維吉尼亞西區代理聯邦檢察官吉柏特(Todd Gilbert)上台。吉柏特宣誓就職後幾小時裡的上任首日，就接到巴特爾打來電話，要求推動「大陰謀論」案件。

巴特爾指示吉柏特調查機密文件如何放進FBI總部9582室(Room 9582)焚燒袋。其中某些文件涉及2016年與2017年川普案件，巴特爾要求吉柏特調查當年的FBI局長柯米(James Comey)及中央情報局(CIA)局長布瑞南(John Brennan)是否曾對國會說謊，並根據這些資料對兩人提出犯罪起訴。

報導分析，巴特爾這通電話極不尋常，FBI局長通常不會直接打電話指派聯邦檢察官立案調查，這種命令通常來自司法部總部，尤其是高知名度案件。官員是否對國會說謊的調查通常是由華府聯邦檢察官負責，不是維州聯邦檢察官。巴特爾將如此重要的任務交辦給仍待參院通過正式人事命令的吉柏特，同樣顯得奇怪。

吉柏特對於為何巴特爾密切關注「大陰謀論」，但真正上司司法部次長布蘭奇(Todd Blanche)卻無特別指示感到困惑。終身共和黨員且與維州共和黨高層關係密切的吉柏特由於不願組成大陪審團調查焚燒袋案，聯邦檢察官任期僅37天便告終。

精華 FAQ

  • 因他把川普歷次調查串成「大陰謀論」，並要求檢察官依薄弱證據追查前官員，這種由FBI局長直接施壓辦案的做法極不尋常。

  • 巴特爾要求調查FBI總部9582室焚燒袋文件的來源，並追究前FBI局長科米與前CIA局長布瑞南是否曾向國會說謊。

  • 吉柏特對焚燒袋案證據不足持保留態度，不願組成大陪審團推進調查；加上他未見司法部高層明確授意，最終上任僅37天便離職。

川普 巴特爾 司法部

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