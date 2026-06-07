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川普家族持續擴大 年近半百小唐納與新婚嫩妻的家庭計畫

編譯陳韻涵／即時報導
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川普總統48歲的長子小川普與39歲的佛州名媛妻子貝蒂娜·安德森，規畫迎接新生命。...
川普總統48歲的長子小川普與39歲的佛州名媛妻子貝蒂娜·安德森，規畫迎接新生命。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：小川普與新婚妻子安德森計畫未來生育孩子，為川普家族再添新成員。
  • 重點二：兩人目前仍在新婚蜜月期，受訪人士稱尚未決定具體的生子時間表。
  • 重點三：安德森積極融入川普家庭，與前妻凡妮莎及長女凱伊關係都相當融洽。

川普總統48歲的長子小川普(Donald Trump Jr.)與39歲的佛州名媛妻子貝蒂娜·安德森(Bettina Anderson)新婚燕爾，規畫迎接新生命。

娛樂新聞媒體「第六頁」(Page Six)報導，小川普與安德森計畫生育孩子，讓家庭開枝散葉，但目前還沒有設定明確的時間表。

知情人士透露，「兩人目前仍處於新婚蜜月，不確定何時會迎接新生命，但他們肯定會在某個時候想要孩子，共組家庭。」

小川普與安德森的戀情2024年底公開，兩人交往約一年後，2025年12月訂婚。

川普當時親自透過社群平台宣告兒子的喜訊，小川普在訂婚影片中感性地說：「我通常不會詞窮，因為我很擅長言談，但此刻，我只想感謝貝蒂娜說出『我願意』。」

安德森溫柔回應寫道，「這真是一個難忘的周末，我要嫁給此生摯愛，我覺得自己是世界上最幸運的女孩。謝謝大家。」

5月底，小川普與安德森在巴哈馬舉行婚禮，約40名親友見證他們交換幸福誓詞，與會者包括小川普與前妻凡妮莎‧川普(Vanessa Trump)所生的五名子女，以及小川普的弟妹伊凡卡(Ivanka)、艾瑞克(Eric)、蒂芬妮(Tiffany)及其家人。

安德森展現高度親和力，積極融入川普家族；她不僅與小川普的長女、19歲的凱伊(Kai)建立深厚情誼，更在認識小川普之前，便已與凡妮莎成為朋友。

知情人士透露，2018年提出離婚申請的凡妮莎認為，安德森與小川普十分相配，並全力支持兩人的感情。

安德森與凱伊曾一起拍攝TikTok短影片，且出席凱伊的佛州棕櫚灘班傑明中學(The Benjamin School)畢業晚會，凸顯兩人感情融洽。

精華 FAQ

  • 報導指出，兩人確實有想要孩子、擴大家庭的共識，但目前仍在新婚蜜月期，尚未設定明確的生子時間表，屬於順其自然的規畫。

  • 兩人於5月底在巴哈馬舉行婚禮，約40名親友到場見證誓言交換，出席者包括小川普與前妻凡妮莎所生的五名子女，以及川普家族多位成員。

  • 安德森不僅與小川普長女凱伊建立深厚情誼，也在認識小川普前就與前妻凡妮莎成為朋友；凡妮莎甚至認為兩人十分相配，並支持這段感情。

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