前「60分鐘」老將沛里 落淚怒批CBS總編輯「謀殺」員工

前CBS招牌新聞節目「60分鐘」資深特派員沛里(Scott Pelley)。(美聯社資料照)

AI重點 文章重點整理： 重點一： Scott Pelley在採訪中含淚批評CBS重組，直言高層對老臣與員工極不尊重。

Scott Pelley在採訪中含淚批評CBS重組，直言高層對老臣與員工極不尊重。 重點二： 他指控Bari Weiss與新主管Nick Bilton，正在以外部視角重塑並摧毀《60分鐘》團隊。

他指控Bari Weiss與新主管Nick Bilton，正在以外部視角重塑並摧毀《60分鐘》團隊。 重點三：CBS則回應稱雙方信任破裂，解雇是必要調整，並非外界所稱的政治清算。

前哥倫比亞廣播公司(CBS)資深特派員沛里(Scott Pelley)在紐約時報 (New York Times)7日刊出的專訪中數度哽咽落淚，首度公開談及在CBS效力近40年後遭到解雇一事。他坦承自己指控總編輯魏斯(Bari Weiss)「謀殺」招牌節目「60分鐘」(60 Minutes)的說法過於誇張，但話鋒一轉，更進一步聲稱她「謀殺」的是節目員工。

「就像你的配偶遭到殺害一樣，」他如此形容節目重組、新人接管的情況。

「沒有人預料到黑色星期四大屠殺的到來，」沛里描述CBS裁撤資深員工、包括執行製作西蒙(Tanya Simon)一事。「前一天晚上，西蒙和我才剛出席艾美獎 頒獎典禮，還抱回兩座獎盃。幾個小時後，那些人全被掃地出門，三分之一的記者遭到解雇。」

「我和同事們共事了10年、20年、30年，一起出差、一起吃飯、一起走進真實的戰場，」沛里說。「這種情誼非常深厚。當有人把你的大批家人一一抹殺、謀害，大家都迫切想知道個理由，但直到今天，仍然沒有任何說明。」

除西蒙外，CBS還解雇了記者艾芳西(Sharyn Alfonsi)、維加(Cecilia Vega)、資深執行製作米哈洛維奇(Draggan Mihailovich)、資深製作人坎帕尼利(Guy Campanile)及工作人員波沃伊(Matthew Polvoy)。

沛里表示，新任「60分鐘」執行製作比爾頓(Nick Bilton)以電子郵件通知員工離職一事，讓他感到「受辱」。他說：「我並不是因為丟了這份工作而難過，我做了很長時間，經歷過無數精彩時刻。但我身後那些人，就這樣被如此對待？這讓我心碎，我需要很長時間才能走出來。」

據消息人士透露，沛里在2日比爾頓首次與同仁開會時，猛烈抨擊魏斯是「被派來殺掉『60分鐘』的人」，還當面批評比爾頓資歷「單薄」，不足以勝任新職。沛里更說比爾頓「永遠不會在這裡受到歡迎」，並質問他為何在這種情況下還接受這份工作。

「你休想在這群人面前恐嚇我，」比爾頓當場反擊，「我要說清楚。」

會議最後，比爾頓憤而離場。不久後，沛里接獲解雇通知。

儘管他在會議上的言論已鬧得滿城風雨，CBS通知他遭解雇時，沛里仍堅稱「根本沒想到」會有這個結果。「我算哪門子記者，竟然沒把這些點連起來，」他自嘲道，同時預料採訪見報時，標題會聚焦在「我哭泣的片段，說我是個瘋子」。

沛里告訴紐約時報，他覺得比爾頓是「被強加於我們的新領導」，「我覺得有人必須站出來，不只是為了這個節目，也是為了這些人。那個房間裡有人懷著身孕跑進戰區採訪，」他說，眼眶再度泛紅。「新聞編輯室就像軍隊、警察或消防局一樣，很多時候是一份攸關生死的工作。讓對此一無所知、從未感受過、也不懂得珍惜的人來主管CBS新聞，是一種悲劇。」

他事後發表聲明，向同事致謝：「在CBS效力37年後離開，我心中只有一種情感：對所有曾經鼓勵我、豐富我工作的CBS新聞同仁，滿懷感激。」

對於沛里的指控，魏斯在周三的員工晨會上表示：「我只願意在一個建立於信任與相互尊重之上的新聞編輯室工作。周一，這個基礎遭到破壞。儘管我們嘗試與沛里溝通、尋求化解之道，但很遺憾未能成功，因此我們不得不分道揚鑣。這不是我們希望看到的結果，但那是他自己選擇的路。」

魏斯去年秋天接任總編輯一職，目標是扭轉外界批評該台新聞報導過於偏左的形象。比爾頓亦表示，「60分鐘」節目需要「由外部視角帶來創新」。魏斯方面的立場是，這是一場必要的組織更新，而非沛里所形容的政治清算。

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