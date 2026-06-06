我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穿錯鞋子、邊滑手機...走路5大錯誤 恐危害健康

向太驚爆向華強「名下0房產」霸氣喊：都是我的名字

槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國俄亥俄州托雷多6日爆發槍擊案，至少12人中彈，其中2人傷勢危急。（美聯社）
美國俄亥俄州托雷多6日爆發槍擊案，至少12人中彈，其中2人傷勢危急。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：俄亥俄州托雷多節慶附近爆發槍擊，至少12人中彈兩人危急。
  • 重點二：警方研判至少兩名槍手互相開火，案發後仍未逮捕任何人。
  • 重點三：現場數百人驚慌逃命，州長稱將徹查並確保節慶安全。

國家廣播公司（NBC）報導，美國俄亥俄州托雷多（Toledo）一場夏季節慶6日爆發槍擊案，至少12人中彈，其中2人傷勢危急。警方表示，至少2名槍手開火，初步研判兩人疑似互為攻擊目標，但現場當時有數百名民眾參加活動，槍手截至當晚仍在逃。根據社群流出影片，槍聲響起瞬間，現場人群四處奔逃躲避。

托雷多警察局副局長赫弗南（Joseph Heffernan）表示，槍擊發生在下午5時30分過後不久，地點位於舊西區節（Old West End Festival）附近。舊西區節是托雷多一年一度的社區傳統活動，為期2天，內容包括現場音樂、美食市集、啤酒花園與兒童活動。

警方指出，傷者年齡最大61歲，最小14歲，多數為20歲出頭。案發後，警方訪談傷者與目擊者，並調閱監視器畫面釐清案情。根據警方，活動當天已增派警力，現場也有多名休班警員協助維安，並設有行動監視攝影機。

POLITICO引述目擊者貝瑞（Kevin Berry）表示，案發時他正和朋友坐在社區植物園聽現場音樂，突然聽見數聲槍響，「大家都趴到地上」。他抬頭後看見不到50英尺外有人把槍丟在地上，原本已在節慶現場執勤的警員隨即趕往處理。

貝瑞曾在美國海軍服役、並受過醫療訓練，他說自己隨後在周邊查看是否有人需要協助，並看見至少5人中彈，傷者分散在植物園一帶。

社群媒體流傳的現場畫面顯示，槍聲突然響起後，大批民眾驚慌奔逃，現場陷入混亂，救護人員隨後趕抵協助傷者就醫。

俄亥俄州州長德懷恩（Mike DeWine）表示，他對這起槍擊案「深感憂慮」，強調夏季節慶應是家庭能安心相聚、不必擔心暴力的安全場所。他也表示，相信執法機關會找到涉案嫌犯。目前尚不清楚活動7日是否繼續舉行。

X影片https://reurl.cc/npGjDe

精華 FAQ

  • 槍擊發生在托雷多舊西區節附近，時間為6日下午5時30分過後不久。該活動是當地一年一度、為期兩天的社區節慶，現場當時有數百名民眾參與。

  • 警方表示至少有兩名槍手開火，初步研判兩人疑似互為攻擊目標。事件造成至少12人中彈，其中2人傷勢危急，傷者年齡介於14歲到61歲之間。

  • 槍聲響起後，民眾驚慌奔逃，社群影片顯示現場陷入混亂。俄亥俄州長德懷恩表示深感憂慮，強調節慶應是家庭安心相聚的場所，並相信執法單位能逮到嫌犯。

槍擊 俄亥俄州

上一則

槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

延伸閱讀

舊金山警匪激烈槍戰 2嫌被捕、女警中彈受傷

舊金山警匪激烈槍戰 2嫌被捕、女警中彈受傷
芝國殤連假40中槍1死 致命槍案16年最低

芝國殤連假40中槍1死 致命槍案16年最低
愛阿華州家暴連環槍擊案六死 嫌犯飲彈

愛阿華州家暴連環槍擊案六死 嫌犯飲彈
布碌崙U大道華商聚集區槍擊案 警公布照片通緝嫌犯

布碌崙U大道華商聚集區槍擊案 警公布照片通緝嫌犯

熱門新聞

川普政府在移民執法行動中，企圖將依然在世的270萬人標記為歿，包含美國公民、綠卡持有人在內，做為施壓離境的手段。示意圖（路透）

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

2026-06-05 09:47
微軟共同創辦人比爾蓋茲去年9月出席紐約一場論壇發表演說。（路透）

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

2026-06-02 08:10
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。(美聯社)

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

2026-05-31 09:51
非營利組織報告顯示，社安基金預計在七年內耗盡，到2032年所有社安金受益人的福利可能每月減少少500元。(美聯社)

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

2026-06-03 19:38
王華穎為克利夫蘭州立大學教育博士。(王華穎提供)

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

2026-06-06 05:37
在日本失蹤的阿拉巴馬州奧本大學學生希金博瑟姆(James

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

2026-06-06 14:08

超人氣

更多 >
3星座天生自帶人氣光環 獅子最有領袖魅力、他從小就是風雲人物

3星座天生自帶人氣光環 獅子最有領袖魅力、他從小就是風雲人物
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應