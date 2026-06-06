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佛州牧師父子檔涉詐840萬新冠補助款「裝瘋賣傻」想逃過牢獄之災

佛州牧師父子檔涉詐840萬新冠補助款「裝瘋賣傻」想逃過牢獄之災

編譯盧炯燊／即時報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：佛州牧師父子檔偽造文件申請840萬新冠紓困款。
  • 重點二：所謂阿斯蘭事工被查出是虛構教會，會計師還是失智老人。
  • 重點三：兒子被判51個月徒刑；父親因失智未受審，將遣返加拿大。

佛州一對牧師父子檔騙取新冠疫情紓困金，核心情節與荒誕內幕堪比電影內容，經過三年多法庭拉鋸後終於塵埃落定。兒子被判刑；父親雖未獲判刑，但在兒子服刑期滿後一起遣返加拿大

來自加拿大的64歲埃文‧愛德華茲(Evan Edwards)自稱是非營利組織「阿斯蘭國際事工」(ASLAN International Ministry)的牧師，在土耳其傳教20多年後，2019年與35歲兒子喬什‧愛德華茲(Josh Edwards)和家人定居佛州。

2020年兩人提交虛假文件向聯邦政府申請新冠紓困貸款，聲稱「阿斯蘭國際事工」 教會擁有486名員工，每月薪資開銷高達270萬元，最終成功騙取840萬元援助，但這筆錢全部都用在自己的奢豪華消費，並準備在迪士尼世界附近購買豪宅。

國家廣播公司新聞網(NBC News)首先報導埃文可能涉及詐騙後，引起FBI調查，發現所謂「阿斯蘭國際事工」 其實是個虛構教會，簽署這筆840萬元貸款文件的會計師，竟是嚴重失智老人。

執法人員2020年9月展開搜查時，發現他們的住所人去樓空，警方後來在州際公路攔截他們超速逃亡的賓士休旅車，在車內發現已被撕碎的機密財務文件，還使用防輻射屏蔽袋包覆手機，躲避FBI及警方的電子信號追蹤。

父子二人其後被控詐騙等多項罪名，但在長達三年的司法拉鋸裡，兩人拒絕出庭並聘請多位精神科醫生試圖證明自己患有嚴重精神疾病、無法受審。

但法官在3日最終裁定，兒子喬什並未患有精神缺陷，純屬裝瘋賣傻(malingering)，藉此試圖逃避法律制裁，判處51個月徒刑，外加3年監外管束，刑期滿後遣返加拿大。「牧師」埃文於2025年3月被確定患有「中度至重度失智」，不具備受審能力故未予判刑，將在兒子刑期滿後同被驅逐。

司法部指出，2020年初新冠疫情期間，國會通過法案，透過「薪資保護計畫」(PPP)為小型企業及非營利組織提供援助，結果引發不少人趁機詐騙。

精華 FAQ

  • 他們向聯邦政府提交虛假文件，謊稱教會有486名員工與高額薪資支出，成功申請到840萬元PPP貸款，實際上資金卻被挪作豪奢消費與購屋用途。

  • 警方搜查時發現他們已逃離住所，後來在州際公路攔下超速賓士休旅車，車內有撕碎的財務文件，還用防輻射屏蔽袋包手機，試圖躲避追蹤。

  • 法官認定兒子喬什並未患精神缺陷，而是裝瘋賣傻逃避制裁，判51個月徒刑；父親埃文則因中重度失智不具受審能力，未被判刑，兩人之後都將遣返加拿大。

佛州 加拿大 土耳其

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