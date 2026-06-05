鄭麗文出席波士頓僑宴 呼籲放下兩岸各自重大爭議

中國國民黨主席鄭麗文於美東時間5日晚上出席在波士頓龍鳳酒樓舉行的僑宴，受到300多位僑胞熱烈歡迎。(特約記者周菊子／攝影)

中國國民黨主席鄭麗文 於美東時間5日晚上出席在波士頓 龍鳳酒樓舉行的僑宴，受到300多位僑胞熱烈歡迎。儘管因司機擺烏龍，把車錯開到昆士市的龍鳳酒樓，讓僑胞翹首以待一個多小時，會場氣氛依然十分熱絡，數度熱烈鼓掌，紛紛稱讚她好口才。

鄭麗文抵達會場時，受到僑胞的夾道歡迎。從門口走到主桌時，沿路都有無數手機跟隨，儼然偶像明星。

鄭麗文致詞時簡短說明昨天除了和哈佛、MIT學者晤談，還因為今年是美國獨立建國250周年，特地拜會了麻州 副州長(Kim Driscoll)，在州長辦公室看到亞當斯(John Adams)的肖像畫，想起她在國民黨主持會議時，背後的畫像也是中華民國創立者的孫中山。美國的獨立革命和中華民國的革命，都是民主戰爭。

鄭麗文也重申和平的重要，她說，一旦台海爆發戰爭，對全球經濟與供應鏈的傷害，將遠超過俄烏戰爭，台灣數十年來的成就也將化為廢墟。她強調要翻轉台灣是第一島鏈的地位，要把台灣變成整合人才，科技與資金的和平繁榮新軸帶。

鄭麗文說，她昨天到哈佛大學和費正清中心，今天到麻省理工學院，學者們都很關注地緣政治的衝擊，以及如何有效管理兩大強權衝突可能的風險，讓和平真正成為可能。今年4月她到北京時，習近平總書記就強調「修昔底德陷阱」應該可以避免，她這趟來波士頓和提出「修昔底德陷阱」理論的Graham Allison不但座談，還共進晚餐。

她5日還參觀了麻省理工學院的博物館、大腦研究所，和MIT前校長見面。最讓她意外的是，還遇見MIT REAP全球計畫中的花蓮計劃承辦人Michael Nystrom和Samantha Huang。

鄭麗文在發言時表示，希望人們用最高的東方智慧來尋求共同點，放下兩岸各自的重大爭議，開始和解交流。她要讓人們了解國民黨，知道已經再度走到重要的歷史交叉口，國民黨必須再創奇蹟，為和平走出一條康莊大道。

或許是由於鄭麗文「放下兩岸各自重大爭議，開始和解交流」的期許，波士頓國民黨5日晚的這場僑宴，也呈現波士頓少見的反共、傾共僑胞濟濟一堂局面。包括梁添光、劉紅等在波士頓人皆熟知的親中派主力等數十人，和波士頓國民黨，波士頓榮光會成員共處一室，不少台灣僑胞酸酸地說，根本不知道國民黨主席鄭麗文要到中華公所和僑胞座談，也不知道有僑宴，等知道時已經買不到票了。

大波士頓中美各界聯合會會長梁添光和三益公所主席何焯光，江輝輝在大波士頓都是人們熟知的親中派人士。

有出席者打出標語，呼喚和平。(特約記者周菊子／攝影)

有出席者打出標語，呼喚和平。(特約記者周菊子／攝影)

中國國民黨主席鄭麗文於美東時間5日晚上出席在波士頓龍鳳酒樓舉行的僑宴，受到300多位僑胞熱烈歡迎。(特約記者周菊子／攝影)

從台灣來MIT展示花蓮經鏡生態重建計畫的Michael Nystrom和Samantha Huang與鄭麗文合影。(Michael Nystrom提供)