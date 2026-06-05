川普家族全員賣飲料？從拜倫到凱伊…首款產品上市即售罄

美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）

據雅虎 新聞網報導，川普 總統的小兒拜倫進軍飲料市場後不久，其孫女凱伊也推出了個人專屬能量飲料口味，並與Accelerator Active Energy展開合作。近日，凱伊接受鏡報（The Mirror）專訪，分享全新口味「Blue Raz Slush（藍莓覆盆子冰沙風味）」的開發歷程與上市心得。

現年19歲的凱伊與 Accelerator Active Energy 合作推出個人專屬口味 Blue Raz Slush。她表示，這款產品不僅是自己喜愛的風味，也象徵著即將前往邁阿密大學就讀並加入校隊高爾夫項目的全新人生階段。

凱伊於 2025 年與 Accelerator Active Energy 達成合作，擔任品牌大使及股權合作夥伴。該品牌過去也曾邀請多位知名人士參與推廣，包括崔維斯凱爾西（Travis Kelce）與前體操明星鄧恩（Livvy Dunne）。

據悉，Blue Raz Slush的靈感源自凱伊童年時最喜愛的藍色覆盆子冰沙飲品，希望透過熟悉的風味喚起人們的童年回憶與懷舊情感。

凱伊日前也在Instagram發文表示，「靈感來自我小時候最喜歡的藍色覆盆子冰沙，如今它變得更健康、零糖，而且充滿能量。為了打造這個口味，我們投入了大量心力，我非常興奮終於能與大家分享。最重要的是，它真的非常好喝！」

談及產品開發過程，她向鏡報透露，「一開始我們嘗試了很多不同的口味。最初在佛羅里達州見面時，我們試喝了各式各樣的配方，經過多次調整後，終於找到我最喜歡的味道。」

對於此次合作，凱伊表示雙方理念十分契合，「這是一段非常愉快的合作關係，一切都很自然，也建立在真誠的基礎上。我本來就有喝能量飲料的習慣，而且一直很喜歡 Accelerator。無論是在學校、打高爾夫球還是健身時，它都能幫助我維持充沛活力。」

她也提到，未來進入大學後，這款飲料仍將是自己日常生活的一部分。

「接下來我會在邁阿密大學就讀並加入高爾夫球隊。到了那裡之後，我應該還是會每天喝這款飲料。有時候確實需要額外的能量來應付忙碌的行程。」

根據品牌方面透露，Blue Raz Slush上市後反應熱烈，開賣短短兩小時即全數售罄，顯示凱伊個人品牌魅力與市場號召力不容小覷。