川普白宮格鬥賽倒數 UFC冠軍稱批評美伊戰爭遭禁參賽

現任UFC中量級冠軍史垂克蘭（Sean Strickland）。(美聯社)

美國總統川普 將史無前例在白宮 舉辦終極格鬥冠軍賽（UFC）賽事，然而向來力挺川普的綜合格鬥界近來浮現異議聲音，甚至有UFC中量級冠軍宣稱，自己因批評川普和美伊戰爭而被禁止參賽。

法新社報導，這場賽事名為「UFC自由250」（UFC Freedom 250），預計本月14日在白宮南草坪舉行，將有12位選手參賽，那天也是川普（Donald Trump）80歲生日。

川普與這項激烈且廣受歡迎運動的高層關係密切，許多頂尖選手也公開表態支持川普。

然而，隨著賽事日期即將到來，緊張情勢也逐漸浮現。

美國超人氣Podcast主持人羅根（Joe Rogan）也是UFC圈重要意見領袖，他上月27日指出，讓頂尖運動員於6月高溫下在戶外比賽「很奇怪」。

他本週則軟化先前語氣，表示「沒有什麼事比在白宮草坪舉辦UFC賽事更美國了」。

UFC主席兼川普盟友懷特（Dana White）提到，華府惡名昭彰的蚊蟲問題，恐是舉辦戶外賽事的一大挑戰。

除場地規畫等後勤問題，外界也質疑，美國與伊朗 衝突未歇、民眾對經濟狀況深感不滿等情況下，斥資6000萬美元舉辦這場比賽是否妥當。

此外，現任UFC中量級冠軍史垂克蘭（Sean Strickland）聲稱，他因批評川普、以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）以及這兩人共同對伊朗發動的戰爭而被禁止參賽。

另一名UFC選手密契爾（Bryce Mitchell）本週聲援史垂克蘭，稱政府在白宮舉辦格鬥賽是「褻瀆政府應有的社會角色」。

史垂克蘭在2024年美國總統大選時支持川普，但後來與他保持距離。史垂克蘭曾因屢次發表種族主義言論而面臨強烈批評。

密契爾也曾支持川普再次角逐總統大位，不過他今年4月稱川普為「敵基督」，並指他「摧毀我們的國家，發動未經選民同意的戰爭」。