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移民執法機關三年半700億預算 參院過關

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

記者顏伶如／即時報導
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川普政府在移民執法行動中，企圖將依然在世的270萬人標記為歿，包含美國公民、綠卡...
川普政府在移民執法行動中，企圖將依然在世的270萬人標記為歿，包含美國公民、綠卡持有人在內，做為施壓離境的手段。示意圖（路透）

華盛頓郵報5日報導，一名社會安全局(Social Security Administration)前任主管披露指出，川普政府在移民執法行動中，企圖將依然在世的270萬人標記為歿，包含美國公民、綠卡持有人在內，做為施壓離境的手段。社會安全局則說，計畫並不曾實施。

在社安局擁有25年資歷、去年10月離職之前負責IT現代化的前任主管史科菲德(Jeremiah Schofield)指出，社安局原本打算利用紀錄人口資料的死亡資料庫(death database)，做為施壓移民離開美國的手段。

死亡資料庫是最具影響力的身份資料庫之一，可以把民眾從金融系統當中抹除，直接切斷薪資、銀行服務、政府福利與其他服務。

史科菲德說，得知社安局律師警告把活人標註為歿恐將觸犯聯邦法律後，便拒絕配合社安局原本要求的計畫。

史科菲德指出，2025年4月底，國土安全部給社安局一份270萬人的名單，希望列入死亡資料庫；他從270萬人的名單當中隨機抽取25人做為樣本，發現這些民眾都還在世，包括公民與綠卡持有人，因此意識到這項計畫的意圖就是要讓移民財務狀況面臨威脅與惡化，但標註手段卻可能犯法。

他說，名單當中包括美國公民、綠卡持有人、青少年、老年人，還有一名領取遺屬社安金(survivor benefits)、擁有合法居留權的寡婦。

史科菲德已向參議院財政委員會與院常設調查小組委員會(Senate Permanent Subcommittee on Investigations)提交49頁的吹哨者報告。

他接受華郵採訪時說，這是自己第一次公開發言，因為覺得美國人必須了解政府資料如何遭到濫用，而且在某些情況下已經真實發生。

社安局發言人對華郵提供書面聲明說，社安局並沒有把270萬人加進死亡人口檔案(Death Master File)。

史科菲德受訪時說，一名配合國土安全部工作的政府效率部(DOGE)人員曾在會議上說明把270萬活人標註為死人的目的，就是要讓移民面臨痛苦而自動離境，或者前往社安全各地辦公室求助，導致遭到當場逮捕。他說，那場電話會議是個人25年職場生涯遇過最令人沮喪的一次，「我非常驚訝，無法相信親耳所聞」。

史科菲德表示，2025年離開社安局時並沒有打算要當吹哨人，因此根據法律規定銷毀持有文件，但今年2月在一次聚會裡向一名前任聯邦機關員工吐露為死亡資料庫事件所苦、擔心社安局資料遭到濫用，她則鼓勵他必須挺身而出。

他表示，曾向上司社安局代理副局長狄亞茲(Doris Diaz)表達關切，但兩人談話不久之後，狄亞茲便突然離職。

美國公民 川普 華盛頓郵報

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