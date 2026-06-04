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南卡女子被假警察綁架上車 幸遇牧師獲救

編譯陳韻涵／即時報導
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受害女子當時獨自在外散步，一名駕駛綠色凱迪拉克(Cadillac)轎車的男子從後...
受害女子當時獨自在外散步，一名駕駛綠色凱迪拉克(Cadillac)轎車的男子從後方接近，自稱是警察，沒收她的手機並詢問她的社安碼，隨後將她上銬，強押進後座。 (美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南卡艾肯郡發生男子冒充警察綁架女子的驚險案件。
  • 重點二：牧師摩爾見女子反銬奔逃求救，立刻停車並協助報警。
  • 重點三：行車紀錄器成為破案關鍵，嫌犯隨後遭警方逮捕起訴。

南卡羅來納州艾肯郡(Aiken County)日前發生一起驚險的綁架未遂案件，一名男性嫌犯假冒執法人員，將一名落單女子上銬強押上車；受害女子趁嫌犯分心時逃脫，一路朝對向車道的卡車跑去並向駕駛求救。整起事件都被卡車的行車紀錄器拍下，成為警方迅速將嫌犯逮捕歸案的關鍵證據。

美聯社報導，53歲的牧師摩爾(Anthony J. Moore)上月29日開卡車行經南卡州艾肯郡一條道路時，忽然看見一名女子雙手反銬在背後，神情驚恐地朝他的車輛飛奔而來。

摩爾立刻放下車窗，女子大喊求救說：「請幫幫我，他想綁架我。」

艾肯郡警長辦公室表示，受害女子當時獨自在外散步，一名駕駛綠色凱迪拉克(Cadillac)轎車的男子從後方接近，自稱是警察，沒收她的手機並詢問她的社安碼，隨後將她上銬，強押進後座。

警方表示，嫌犯隨後將車開往一處有圍牆的私人土地附近；男子下車翻找後車廂的物品時，女子趁機從後座爬到前座，再由敞開的駕駛座車門逃出，沿路狂奔求助。

摩爾車上的行車紀錄器拍下了女子逃命的過程，畫面顯示，女子衝過卡車前方後不久，那輛凱迪拉克立刻從路旁切進車道並停在摩爾的車旁邊；凱迪拉克的男駕駛出示一個看似警徽的物品，宣稱「我是跟執法人員一起的，她逃出我的車」，但他說完後便驅車離開。

53歲的牧師摩爾(Anthony J. Moore)。 (美聯社)
53歲的牧師摩爾(Anthony J. Moore)。 (美聯社)

目擊民眾撥打911報案，協助女子解開手銬、提供飲水並安撫她的情緒。

摩爾表示，女子告訴他，她前一天才剛從學校畢業，但畢業證書及其他個人物品都被嫌犯拿走；女子請摩爾陪同返回她逃脫的地點尋找失物，可惜空手而歸。

警方5月30日逮捕39歲的新艾靈頓(New Ellenton)居民威拉德(Jonathan Willard)，並依綁架及冒充執法人員等罪名對他提起控訴；威拉德目前被羈押在艾肯郡拘留中心，尚未獲派辯護律師，開庭日期未定。

在陸軍服役27年退伍的摩爾目前擔任南卡州丹麥鎮(Denmark)奇異恩典教會(Amazing Grace)的牧師，他的妻子貝蒂(Betty Moore)則為助理牧師。

摩爾接受美聯社採訪時表示，他相信自己當天出現在事發現場並非巧合。

他說：「我認為這是上帝託付的使命，若當時我車上沒有行車紀錄器，警方可能無法取得那些關鍵畫面。這是一項特別的使命，有一條生命需要被拯救。」

精華 FAQ

  • 嫌犯駕駛綠色凱迪拉克接近獨行女子，自稱是警察並沒收她手機，詢問社安碼後將她上銬，強押進後座，之後再把車開往私人土地附近。

  • 當嫌犯下車翻找後車廂物品時，女子趁機從後座爬到前座，再從敞開的駕駛座車門逃出，沿路奔向對向車道的卡車，向駕駛大聲求救。

  • 摩爾立即停車協助並報警，他車上的行車紀錄器完整拍下女子逃命與嫌犯現身的過程，成為警方迅速鎖定身分、逮捕並起訴嫌犯的重要證據。

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