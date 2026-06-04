白宮辦格鬥賽 UFC場館不拆了？川普：艾菲爾鐵塔也沒拆

6月14日將在白宮舉辦一場大型UFC比賽。（路透）

據今日美國報導，川普 總統表示，近期在白宮 南草坪搭建的終極格鬥冠軍賽（UFC）臨時場館，可能在6月14日比賽結束後被永久保留。

川普於6月2日發布在TikTok 的影片中，將這座高聳的UFC場館（名為「The Claw」）與法國艾菲爾鐵塔相提並論，並提到後者原本也曾計畫在1889年世界博覽會結束後拆除。

「結果他們從來沒有拆掉它。你知道，我們在白宮前方正在建造一些對很多人來說相當有吸引力的東西。」川普在影片中說，「6月14日將舉辦一場大型UFC比賽。我在想，也許我們永遠都不會把它拆掉。」

這番言論帶有調侃意味，似乎是在回應外界批評並拋出一個引人討論的想法。不過，川普一向不避諱打破白宮傳統，而在白宮舉辦UFC活動本身也已屬前所未有之舉。

據悉，這座高達90英尺的結構矗立於白宮園區內，將承載燈光、音響與大型影音設備，懸掛於八角形擂台上方供選手比賽使用。從白宮多個角度均可清晰看見該設施，使整個園區呈現出近似大型活動場地的視覺效果。

川普表示，場館可容納約5000名現場觀眾，並強調這將成為「白宮有史以來最大規模的活動」。該活動恰逢川普80歲生日與國旗日，亦為美國建國250週年慶祝活動的一部分。UFC方面預計將承擔活動相關費用。

此外，川普還指出，屆時將有約7.5萬至10萬名觀眾可在白宮橢圓草坪外圍透過大螢幕免費觀賽。

截至2026年5月28日，白宮南草坪上的臨時UFC場館已進入搭建階段，該賽事被命名為「Freedom 250」。同時，白宮東側亦有兩台起重機正在進行大型宴會廳建設，使白宮天際線顯得更為繁忙。

據報導，UFC工程施工期間也影響了總統的交通安排，川普暫停使用海軍陸戰隊一號（Marine One）往返南草坪，改以車隊前往安德魯斯聯合基地，再轉乘空軍一號。

川普於5月6日在白宮接見UFC選手賈斯汀．蓋奇（Justin Gaethje）與伊利亞．托普里亞（Ilia Topuria），兩人預計將在主賽對決；亞歷克斯．白瑞拉（Alex Pereira）與西里爾．蓋恩（Ciryl Gane）也將參與當晚賽事陣容之一。