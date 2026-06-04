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歐巴馬總統中心將開…川普狠批「災難」執行長：歡迎參觀

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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向位於芝加哥的歐巴馬總統中心（Obama Presidential Center...
向位於芝加哥的歐巴馬總統中心（Obama Presidential Center）。（歐新社）

據今日美國（USA TODAY）報導，美國總統川普（Donald Trump）近年來仍頻繁提及已於近十年前卸任的前總統歐巴馬（Barack Obama）。

最近，川普多次談到林肯紀念堂倒映池（Lincoln Memorial Reflecting Pool）的整修工程，並批評歐巴馬任內未能完成這項地標修復工作。他也表示，任何未來旨在終結伊朗衝突的協議，都將有別於歐巴馬政府當年推動的伊朗核協議。對此，歐巴馬曾在接受脫口秀主持人史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）訪問時表示，他認為川普之所以批評該協議，只因那是自己任內推動的政策，而這種情況「似乎已成為一種模式」。

除了政策議題外，川普近期也將矛頭指向位於芝加哥的新建歐巴馬總統中心（Obama Presidential Center）。5月30日，他在社群媒體上發布一張經過變造的圖片，畫面中停車場擺放著一個巨大的垃圾桶，並以「歐巴馬總統圖書館」作為標題。此外，他也於2月22日在Truth Social發文，批評歐巴馬總統中心是一場「徹底的災難」，指稱該計畫不僅超出預算，也出現工程延宕。

對於川普的批評，歐巴馬基金會（Obama Foundation）執行長賈瑞特（Valerie Jarrett）於6月3日在中心媒體預覽活動期間接受今日美國訪問時作出回應。

賈瑞特表示，「我們歡迎大家親自前來評斷。訪客來到這裡時，將看到一座令人驚豔的園區…如果川普先生願意親自參觀，我們非常歡迎，也樂意安排導覽。」

截至目前，白宮尚未回應川普是否有意前往參觀。

這座歷時近十年、耗資約8.5億美元打造的歐巴馬總統中心，預計將於本月正式對外開放。以下為相關資訊：

．歐巴馬總統中心何時開幕？

歐巴馬總統中心將於6月19日正式開放。截至6月3日，參觀門票已售罄至8月底。

．歐巴馬總統中心位於何處？

博物館及周邊園區坐落於芝加哥南區（South Side）的傑克森公園（Jackson Park），鄰近芝加哥大學（University of Chicago）以及葛里芬科學工業博物館（Griffin Museum of Science and Industry）。

．歐巴馬總統中心耗費多少時間與資金？

歐巴馬基金會於2015年宣布將在芝加哥興建總統中心，並於隔年選定傑克遜公園作為基地。由於該公園被列入美國國家史蹟名錄（National Register of Historic Places），整項計畫歷經數年的聯邦審查程序。

期間，總部位於芝加哥的非營利組織「保護我們的公園」（Protect Our Parks）曾提起訴訟，試圖阻止工程在這處歷史地點進行，但相關訴訟最終均遭法院駁回。

此外，部分社區團體也擔憂，總統中心落成後可能推升周邊房價與生活成本，進而導致原有居民被迫遷離。對此，基金會表示，中心每年預計吸引約75萬人次參訪，並創造約300個永久性工作機會，為社區帶來投資與經濟效益。芝加哥市議會亦已通過鄰近社區的可負擔住宅法案，以因應相關影響。

歐巴馬基金會於2021年正式動工時，預估總工程經費約為5億美元；然而，基金會近期更新的估算顯示，整體成本已攀升至8.5億美元。

．中心內有哪些設施？

歐巴馬總統中心主要設施包括：需購票入場參觀的博物館、公民活動中心（Civic Center）、咖啡館與餐廳、運動中心、芝加哥公共圖書館分館以及其他多項公共設施。

▲ 來源：Truth Social＠realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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