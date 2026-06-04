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詐騙集團利用AI冒充移民律師 正牌律師被迫關閉網站社群

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詐騙集團利用AI冒充移民律師 正牌律師被迫關閉網站社群

記者顏伶如／即時報導
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詐騙份子透過社群媒體尋找受害者，先是透過私訊聯繫，然後發出WhatsApp邀請，...
詐騙份子透過社群媒體尋找受害者，先是透過私訊聯繫，然後發出WhatsApp邀請，一步一步引導受害者透過某個轉帳平台付錢。示意圖（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：詐騙集團以AI與深偽技術冒充佛州移民律師雷爾，盜用其姓名、聲音與肖像行騙。
  • 重點二：假律師仿造事務所網站與商標，甚至捏造移民聽證會，誘騙受害移民付款。
  • 重點三：雷爾關閉WhatsApp管道並檢舉假帳號，專家警告最嚴重恐致移民遭驅逐。

國家廣播公司(NBC)4日報導，在佛羅里達州都瑞爾(Doral)執業的移民律師雷爾(Angel Leal Jr.)肖像、姓名、聲音都被詐騙集團透過人工智慧(AI)與深偽技術(deepfakes)用來欺騙客戶，受害者是迫切想申請合法身份的移民。雷爾指出，最為痛心的不只是當地西語裔社區嚴重受傷，還包括有不少移民律師也一樣到詐騙集團竊取個資。

雷爾說，個人簽名、律師事務所商標以及網站都被詐騙集團模仿幾乎一模一樣，更令人感到不安的是，冒牌律師舉辦純屬捏造的移民聽證會，讓受害移民誤以為自己拿到永久居留權或公民身份。

雪城大學(Syracuse University)獨立研究機構「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse)統計顯示，截至今年2月底為止，移民法院系統有331萬多件尚未結案的待審案件，其中大約七成是等待聽證會的庇護申請。

NBC報導分析，數百萬移民家庭的移民法院案件卡在停滯狀態，對移民律師的需求量遠遠超過合法法律服務的供給。

根據「政府檔案交流中心」數據，截至今年3月，收到驅逐令時聘有移民律師的移民僅32.8%。

雷爾在佛州擔任移民律師多年，形象良好，頗具聲望。他表示，在社群媒體跟個人網站上發布的影片被詐騙份子盜走，利用AI竄改之後冒用他的聲音對客戶聲稱不必考試就可拿到美國公民、馬上可拿到工作許可或說某段時間裡即可拿到居留權，「然而這些根本不可能是真的」。

他說，詐騙份子透過社群媒體尋找受害者，先是透過私訊聯繫，然後發出WhatsApp邀請，一步一步引導受害者透過某個轉帳平台付錢。

由於詐騙猖獗，雷爾做出壯士斷腕決定，關閉律師事務所WhatsApp的所有官方與私人管道，以便傳達明確訊息：若再有人透過WhatsApp聲稱是他或律師事務接洽客戶，肯定是詐騙。另外，雷爾花數千元聘請專門在社群平台尋找並檢舉虛假帳號的服務公司，成功讓數千個冒充他與事務所的假帳號遭到下架。

他說，最糟糕的是事務所員工必須面對遭到詐騙之後打電話來討公道的受害者，「我們不得不安排專人處理這類電話」。

邁阿密大學法學院(University of Miami School of Law)移民診所副主任雅科斯基(Andrea Jacoski)說，受害者的金錢損失並非最大傷害，這類詐騙手段恐將導致的最壞結果是移民受到驅逐令卻毫不知情，最後遭到ICE拘留並予驅逐。

精華 FAQ

  • 他們盜用雷爾的姓名、肖像與聲音，並以AI竄改影片和深偽技術製作假內容，再搭配仿冒網站、商標與社群帳號，讓移民誤信真實性。

  • 因為移民法院案件積壓嚴重，合法法律服務供不應求，許多當事人急於取得身份或工作許可，容易被誇大承諾與假聽證會話術吸引。

  • 他關閉律師事務所所有WhatsApp官方與私人管道，避免再被冒名接洽，並花費數千元委託公司搜尋檢舉，讓數千個假帳號遭下架。

佛羅里達州 移民 詐騙集團

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