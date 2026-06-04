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小甘迺迪媳婦艾瑪莉絲．甘迺迪不滿情報界濫用稅金而辭官

記者顏伶如／即時報導
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衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。（美聯社）
衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。（美聯社）

華爾街日報3日獨家報導，衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的媳婦艾瑪莉絲‧甘迺迪(Amaryllis Fox Kennedy)不滿情報界濫用納稅人稅金，上個月辭去川普政府高層官員職務。

艾瑪莉絲曾擔任中央情報局(CIA)臥底探員，2018年與小甘迺迪的兒子巴比‧甘迺迪(Bobby Kennedy III)結婚。2023年起，艾瑪莉絲在小甘迺迪總統競選團隊擔任顧問，後來出任競選總幹事。

45歲的艾瑪莉絲在川普第二任政府擔任多項職務，包括國家情報副總監、白宮預算管理局(Office of Management and Budget)副局長，也是總統情報諮詢委員會(Intelligence Advisory Board)成員。預算管理局副局長負責監督中情局以及其他17個情報機關的支出。

艾瑪莉絲上個月是以「家庭因素」做為辭官理由，接受華爾街日報專訪時則說，對情報機關一直出現挫折感是辭官主因。她說，某些情報活動是所有美國人都引以為榮且願意資助的，但另外有些情報活動則漏洞百出，充斥腐敗，「導致沒有美國人能夠容忍的國內政治問題」。

她以國家安全考量為由，不願透露對於哪些問題感到憂慮，僅表示看清特定情報機關對民選官員領袖刻意阻撓的真相之後便萌生辭意。

外傳艾瑪莉絲對於伊朗戰爭問題與川普總統意見分歧而掛冠求去，艾瑪莉絲受訪時澄清說，報導有失準確。她說，川普做出未雨綢繆的防範措施，消除未來可能爆發全面戰爭衝突的種子，而且川普是在極少傷亡、沒有派遣地面部隊的情況下達成目的。

她表示，辭官純粹是因為無力與情報單位裡的某些人士對抗，這些人正在利用秘密資源企圖影響政治結果。

曾在中情局擔任管理職務的前任官員羅許(David Rush)涉嫌在家裡私藏價值逾4000萬元的300根金條而遭聯邦調查局(FBI)逮捕。

艾瑪莉絲受訪時以羅許案件為例指出，這起案件凸顯了更嚴重的問題，並非經由選舉產生的情報界官僚藐視規範，恣意踐踏職責是負責監督納稅人稅金的國會議員。

白宮 中央情報局 華爾街

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