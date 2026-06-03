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遭狼醫侵犯 俄亥俄州大億元賠償279名校友

編譯陳韻涵／即時報導
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俄亥俄州立大學一建築外觀。 (路透資料照)
俄亥俄州立大學一建築外觀。 (路透資料照)

俄亥俄州立大學(Ohio State University)宣布，同意支付279名校友約1億元，就前校醫數十年前性侵數百名學生一事達成和解。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，280名原告過去八年先後對俄亥俄州立大學提出的五宗聯邦訴訟當中，已有279人已簽署和解協議，僅一人拒絕；校方與原告律師發表的聯合聲明並未透露該名拒絕者的身份，僅表示和解細節仍在最後商議階段。

未來數周，法院指定的特別主事官(special master)將逐一約談涉及訴訟的男性當事人，評估每個人蒙受傷害的程度，據此決定各自的賠償金額。

俄亥俄州立大學校長貝蘭孔達(Ravi V. Bellamkonda)在董事會上說：「校醫史特勞斯(Richard Strauss)性侵案的每一位受害者，都是俄亥俄州立大學的一份子。我們非常感謝他們勇敢挺身而出，達成最終和解對我們而言很重要，也是向前邁出的重要一步。」

此次1億元的和解方案，並非俄亥俄州立大學首次為校園狼醫事件支付賠償金；本次協議達成之前，校方已與另外317人就相關指控和解，總賠償金額超過6100萬元。

俄亥俄州立大學及前任校長也曾公開向每一位性侵被害人道歉，而史特勞斯本人則在2005年自殺。

這場訴訟可追溯至2018年，前摔跤運動員迪薩巴托(Mike DiSabato)以吹哨者的身分站出來，指控史特勞斯以體檢之名，性侵他及數百名男性運動員。

校方之後委託博欽律師事務所(Perkins Coie)展開獨立調查，調查報告於2019年5月出爐，結論是史特勞斯自1970年代中期至1990年代末，性侵至少177名男性運動員及其他學生，而相關教練與行政人員知情長達20年，卻始終未採取行動加以制止。

此案矛頭指向目前擔任共和黨聯邦眾議員的喬丹(Jim Jordan)，來自俄亥俄州的喬丹曾於1986年到1994年擔任該校摔角教練助理，而迪薩巴托及多名前摔角選手指控喬丹對史特勞斯的惡行視若無睹。

喬丹多次否認知情，但5月曝光的證詞紀錄顯示，前體育主管蓋格(Andy Geiger)宣誓作證時表示，喬丹「可能知道」史特勞斯的不當行為；對此，喬丹再度否認。

俄亥俄州

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