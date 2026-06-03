一提拜倫就聊天氣？吉兒拜登揭與梅蘭妮亞尷尬互動

美國前第一夫人吉兒拜登（左）和第一夫人梅蘭妮亞（右）。（路透）

據雅虎新聞網報導，美國前第一夫人吉兒拜登 （Jill Biden）在最新回憶錄《The View From the East Wing》中，回顧了她與前總統拜登（Joe Biden）在白宮的歲月，並罕見提及她與另一位第一夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump）之間的一段尷尬互動。

根據華盛頓郵報6月2日刊出的報導，在川普第二次當選總統就職典禮當天，吉兒與梅蘭妮亞曾同乘車隊前往典禮現場。吉兒在書中描述，當同行的民主黨參議員柯洛布查 （Amy Klobuchar）的丈夫詢問拜倫在紐約大學的求學生活時，梅蘭妮亞似乎刻意避談相關話題。

吉兒寫道，「梅蘭妮亞一直試著把話題轉到天氣上。」

書中也提到另一段互動。2024年7月，川普總統在賓州的競選活動中遭遇未遂暗殺事件後，吉兒曾主動致電梅蘭妮亞，關心她與當時20歲的拜倫近況。

談及那次通話，吉兒表示，梅蘭妮亞在電話中依舊「一如既往地有禮且克制」。

不過，梅蘭妮亞後來對這通慰問電話的動機表達保留態度。梅蘭妮亞在2024年11月接受福斯新聞採訪時表示，「不過，我確實懷疑吉兒的關心是否真誠，因為就在幾天前，她才稱我的丈夫是『邪惡的』和『說謊者』。」

梅蘭妮亞進一步指出，「很明顯，民主黨領導人和主流媒體持續不斷的言論攻勢，已深深植入全國民眾的意識之中，最終促成了對川普的暗殺企圖。」

此外，回憶錄也透露，兩位夫人多年來始終保持距離。吉兒表示，梅蘭妮亞在2021年並未邀請她參加歷來新舊第一夫人交接期間的傳統就職茶會；而在2025年川普重返白宮前，梅蘭妮亞也婉拒了吉兒提出的類似邀請。