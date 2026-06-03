我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普下周一親臨尼克隊主場觀戰？麥迪遜花園廣場安保演練

加州大通銀行大樓人質劫持事件落幕 嫌犯被擊斃

一提拜倫就聊天氣？吉兒拜登揭與梅蘭妮亞尷尬互動

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國前第一夫人吉兒拜登（左）和第一夫人梅蘭妮亞（右）。（路透）
美國前第一夫人吉兒拜登（左）和第一夫人梅蘭妮亞（右）。（路透）

據雅虎新聞網報導，美國前第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）在最新回憶錄《The View From the East Wing》中，回顧了她與前總統拜登（Joe Biden）在白宮的歲月，並罕見提及她與另一位第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）之間的一段尷尬互動。

根據華盛頓郵報6月2日刊出的報導，在川普第二次當選總統就職典禮當天，吉兒與梅蘭妮亞曾同乘車隊前往典禮現場。吉兒在書中描述，當同行的民主黨參議員柯洛布查（Amy Klobuchar）的丈夫詢問拜倫在紐約大學的求學生活時，梅蘭妮亞似乎刻意避談相關話題。

吉兒寫道，「梅蘭妮亞一直試著把話題轉到天氣上。」

書中也提到另一段互動。2024年7月，川普總統在賓州的競選活動中遭遇未遂暗殺事件後，吉兒曾主動致電梅蘭妮亞，關心她與當時20歲的拜倫近況。

談及那次通話，吉兒表示，梅蘭妮亞在電話中依舊「一如既往地有禮且克制」。

不過，梅蘭妮亞後來對這通慰問電話的動機表達保留態度。梅蘭妮亞在2024年11月接受福斯新聞採訪時表示，「不過，我確實懷疑吉兒的關心是否真誠，因為就在幾天前，她才稱我的丈夫是『邪惡的』和『說謊者』。」

梅蘭妮亞進一步指出，「很明顯，民主黨領導人和主流媒體持續不斷的言論攻勢，已深深植入全國民眾的意識之中，最終促成了對川普的暗殺企圖。」

此外，回憶錄也透露，兩位夫人多年來始終保持距離。吉兒表示，梅蘭妮亞在2021年並未邀請她參加歷來新舊第一夫人交接期間的傳統就職茶會；而在2025年川普重返白宮前，梅蘭妮亞也婉拒了吉兒提出的類似邀請。

拜登 梅蘭妮亞 柯洛布查

上一則

加州大通銀行大樓人質劫持事件落幕 嫌犯被擊斃

延伸閱讀

吉兒談拜登辯論慘況 以為丈夫中風

吉兒談拜登辯論慘況 以為丈夫中風
拜登辯論表現失常 妻吉兒：當時懷疑他中風了

拜登辯論表現失常 妻吉兒：當時懷疑他中風了
梅蘭妮亞缺席小川普婚禮 因「與家族成員有隔閡」

梅蘭妮亞缺席小川普婚禮 因「與家族成員有隔閡」

癌細胞已擴散至骨頭 妻：拜登終生得與癌症共存

癌細胞已擴散至骨頭 妻：拜登終生得與癌症共存

熱門新聞

美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

2026-05-27 10:56
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。(美聯社)

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

2026-05-31 09:51
微軟共同創辦人比爾蓋茲去年9月出席紐約一場論壇發表演說。（路透）

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

2026-06-02 08:10
維吉尼亞州29日凌晨發生一起交通事故，一輛大巴車與數輛汽車相撞。（美聯社）

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

2026-05-29 13:03
前司法部長邦迪（Pam Bondi）。（歐新社）

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

2026-05-27 13:35
家長逐漸希望還在世的時候，就能看到孩子享受財富，例如幫他們買房子。圖為北卡州夏洛特居民麥丹尼爾在自己的新家。（美聯社）

靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

2026-05-27 23:38

超人氣

更多 >
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...
買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要

買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要
台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收