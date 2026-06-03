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押注自己是否出席國情咨文演說 前眾議員桑托斯遭調查

記者顏伶如／即時報導
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前聯邦眾議員桑托斯(中)。(美聯社資料照)
前聯邦眾議員桑托斯(中)。(美聯社資料照)

紐約時報2日報導，前共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯(George Santos)在預測市場交易平台Kalshi押注自己是否出席川普總統今年2月底的國情咨文(State of the Union)演說，已遭到聯邦機關展開內線交易調查。

川普發表國情咨文之前，桑托斯在社群媒體發文宣布將出席演說。桑托斯在社群媒體X發表短片裡開玩笑道：「我會坐在旁廳席。」

當時在Kalshi平台上，桑托斯是否出席是玩家之間的熱門話題，哪些人士可能出席國情咨文演說紛紛成為押注目標。

不過，桑托斯後來並未出席國情咨文。

了解調查狀況的知情人士透露，在川普國情咨文前後時段，Kalshi平台偵測到桑托斯押注自己「不會出席」。

知情人士說，Kalshi把桑托斯自我押注的狀況向司法部及聯邦獨立機關「商品期貨交易委員會」(Commodity Futures Trading Commission)舉報。

另一名消息人士說，「商品期貨交易委員會」目前正在調查桑托斯。

報導指出，司法部是否已對37歲的桑托斯立案調查，目前並不清楚。

桑托斯2023年遭到電匯詐騙及身分竊盜等聯邦罪名起訴，除了遭到眾議院開除，還被判處7年有期徒刑。桑托斯獲川普減刑之後，去年秋季出獄。

桑托斯遭調查是最近幾周曝光的第三起內線交易押注事件。

一名谷歌(Google)員工涉嫌利用內線消息押注網路搜尋結果，上個月遭司法部與CFTC起訴。

參與活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)任務的特種部隊士兵范戴克(Gannon Ken Van Dyke)，利用機密情報在線上賭盤網站Polymarket精準下注馬杜洛突襲行動時機贏得40萬元，4月間遭到使用政府機密訊息謀取私人利益、竊取政府非公開訊息、商品欺詐、電匯欺詐、非法金錢交易等罪名起訴。

紐約時報分析，川普政府目前面臨龐大壓力，必須證明有能力管控迅速發展、獲利可觀的預測市場內線交易與其他濫用情事。

Kalshi是與川普家族企業有關的多家預測市場公司之一，川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)去年初獲聘出任「戰略顧問」。

國情咨文 共和黨 眾議院

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