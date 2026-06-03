洛杉磯市長初選 貝斯晉級11月決選

洛杉磯市長貝斯。（美聯社）

加州 第一大城洛杉磯 市長貝斯(Karen Bass)2日在初選中取得11月決選的資格，而左派市議員拉曼(Nithya Raman)與前實境秀明星普拉特(Spencer Pratt)激烈爭搶最後一個名額。

美聯社報導，72歲的貝斯曾擔任國會議員，她若能在初選中獲得超過50%的選票，便可直接贏得連任，毋須進入11月決選。

截至3日凌晨將近2時已開出約48%的計票結果顯示，貝斯以36.6%得票率暫居領先地位，普拉特則以29.5%緊追在後，拉曼的得票率則只有20.8%。

洛杉磯首位非裔 女市長貝斯在勝選之夜告訴支持者：「感謝你們在我被質疑時與我同一陣線，因為你們了解我；我畢生致力於服務我深愛的這座城市、我的出生地，我將繼續這樣做，直到11月贏得勝利。」

紐約時報報導，加州選民大量採用郵寄投票，計票過程往往拖延數日或數周，每位參選人的票數差距可能變動甚至翻轉。

11月大選的第二席爭奪戰，目前情勢仍不明朗；拉曼吸引一群年輕的城市進步派人士支持，而僅占洛杉磯選民15%的共和黨選民則支持普拉特。

此外，貝斯若未能在2日的初選中大舉勝過對手，她將成為2005年以來，首位必須進入決選的洛杉磯現任市長。