我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「郵差被狗咬最多」 洛杉磯連三年居全美之首

世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

洛杉磯市長初選 貝斯晉級11月決選

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯市長貝斯。（美聯社）
洛杉磯市長貝斯。（美聯社）

加州第一大城洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)2日在初選中取得11月決選的資格，而左派市議員拉曼(Nithya Raman)與前實境秀明星普拉特(Spencer Pratt)激烈爭搶最後一個名額。

美聯社報導，72歲的貝斯曾擔任國會議員，她若能在初選中獲得超過50%的選票，便可直接贏得連任，毋須進入11月決選。

截至3日凌晨將近2時已開出約48%的計票結果顯示，貝斯以36.6%得票率暫居領先地位，普拉特則以29.5%緊追在後，拉曼的得票率則只有20.8%。

洛杉磯首位非裔女市長貝斯在勝選之夜告訴支持者：「感謝你們在我被質疑時與我同一陣線，因為你們了解我；我畢生致力於服務我深愛的這座城市、我的出生地，我將繼續這樣做，直到11月贏得勝利。」

紐約時報報導，加州選民大量採用郵寄投票，計票過程往往拖延數日或數周，每位參選人的票數差距可能變動甚至翻轉。

11月大選的第二席爭奪戰，目前情勢仍不明朗；拉曼吸引一群年輕的城市進步派人士支持，而僅占洛杉磯選民15%的共和黨選民則支持普拉特。

此外，貝斯若未能在2日的初選中大舉勝過對手，她將成為2005年以來，首位必須進入決選的洛杉磯現任市長。

洛杉磯 非裔 加州

上一則

UFC白宮破天荒開打 法國名將：將站在川普身後 感覺不真實

下一則

被ICE逮捕關25天 馬州女獲美國護照 遣返程序停止

延伸閱讀

加州州長選舉首輪戰況膠著 三強鼎立爭奪2決選席次

加州州長選舉首輪戰況膠著 三強鼎立爭奪2決選席次
加州州長初選前最後周末 領跑的共和黨淪搶榜二？

加州州長初選前最後周末 領跑的共和黨淪搶榜二？
投票率偏低 舊金山選民今決定市議員補選與四項提案

投票率偏低 舊金山選民今決定市議員補選與四項提案

喬州長初選 民主黨巴頓斯勝出 共和黨6/16決選

喬州長初選 民主黨巴頓斯勝出 共和黨6/16決選

熱門新聞

美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

2026-05-27 10:56
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。(美聯社)

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

2026-05-31 09:51
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

2026-05-26 17:19
微軟共同創辦人比爾蓋茲去年9月出席紐約一場論壇發表演說。（路透）

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

2026-06-02 08:10
維吉尼亞州29日凌晨發生一起交通事故，一輛大巴車與數輛汽車相撞。（美聯社）

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

2026-05-29 13:03
前司法部長邦迪（Pam Bondi）。（歐新社）

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

2026-05-27 13:35

超人氣

更多 >
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺