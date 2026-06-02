星巴克起用AI助理掌管庫存系統 九個月後悄悄廢除

示意圖。（美聯社）

財星雜誌(Fortune)1日報導，連鎖咖啡龍頭星巴克 (Starbucks)證實，採用人工智慧(AI )助理掌管庫存管理系統的九個月後，因為AI誤算咖啡店庫存量、導致咖啡師(baristas)工作速度變慢，如今已經停用。賓州大學華頓學院(Wharton School)教授賈里諾(Santiago Gallino)對於星巴克懸崖勒馬的決定予以肯定。

賈里諾受訪時說，許多零售業者承受壓力，認為必須對外宣布正在推動與AI相關的事項與創新，並且趕在能夠得到具體成果與回報之前就匆忙部署。

星巴克表示，公司已經做出營運決策，將轉向單一模式的庫存盤點模式。

去年9月，星巴克宣布起用AI驅動的自動化盤點工具。由NomadGo提供的應用程式，負責盤點牛奶、糖漿等飲品原料庫存，以便追蹤材料短缺狀況。

路透本周率先報導NomadGo提供的AI工具已遭星巴克停用。

今年2月，路透報導引述星巴克內部消息人士指出，應用程式經常誤算或對物品項目標記錯誤，甚至無法辨別貨架是否放著瓶子。

星巴克發言人對財星雜誌發表聲明說：「我們在咖啡店裡測試構想，仔細聆聽合作夥伴的回饋意見，做出調整以便提供更棒、更一致的客戶體驗。」

在西雅圖郊區海岸市(Shoreline)星巴克分店服務已9年的值班主任艾迪生(Carl Addison)對財星雜誌說，自動盤點應用程式要求門市重新排列後台儲藏室，整個過程非常耗時；如果系統算出產品數量過多，就不會幫門市補充可能即將用完的材料，系統計算產品數量太少時，則無法幫忙補齊分店需要的數量。

艾迪生說，AI工具從一開始就沒有很準確，隨著時間演進則變得越來越不準。艾迪生也說，AI工具現階段無法為咖啡師的工作流程提供最好的服務。

星巴克決定恢復原本的庫存系統，反映了零售業者在部署AI時面臨的困難挑戰。

連鎖式披薩店必勝客(Pizza Hut)某些加盟店日前因為AI配送管理系統Dragontail而聯手提告，指控AI工具讓零工兼差者(gig workers)對內部作業系統掌握更多透明度，得以利用AI系統為己謀利，例如挑選小費較高的訂單或把多項訂單打包整合，結果導致送餐延誤，營運系統受到牽累而崩潰。