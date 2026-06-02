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「深紅州」南達科他州共和黨州長初選競爭激烈

記者顏伶如／即時報導
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南達科他州初選2日登場，州長初選結果備受矚目。（美聯社）
南達科他州初選2日登場，州長初選結果備受矚目。（美聯社）

南達科他州初選2日登場，州長初選結果備受矚目。前任州長諾姆(Kristi Noem)2025年1月獲川普總統延攬入閣出任國土安全部長之後，州長遺缺由副州長羅登(Larry Rhoden)遞補。福斯新聞網分析，羅登角逐共和黨州長初選並未取得一面倒的領先優勢，選情競爭激烈。

報導指出，羅登面臨的挑戰者包括南達科他州聯邦眾議員強森(Dusty Johnson)、州眾議會議長漢森(Jon Hansen)、企業家多登(Toby Doeden)。

根據南達科他州州法規定，州長，聯邦參眾議員初選時，候選人得票率必須跨越35%門檻才能避免進入決選，如果沒有任何候選人得票率達到35%，得票率前兩名將於6月23日決選決定勝負。

報導指出，南達科他州是共和黨鐵票倉，2日晚間共和黨初選脫穎而出的候選人，極可能在今秋普選明顯占上風。

強森換跑道角逐州長初選，使得南達科他州唯一一席聯邦眾議員出現空缺。

州檢察長賈克里(Marty Jackley)在共和黨聯邦眾議員初選對上企業家比亞洛塔(James Bialota)，民主黨方面已確定將派小型企業負責人妮可·葛隆利(Nicole Gronli)出馬參加今秋聯邦眾議員普選。

共和黨 南達科他州 諾姆

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