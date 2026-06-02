新墨西哥州初選結果攸關美是否誕生首位美洲原住民女州長

曾任拜登政府內政部長的哈蘭德（Deb Haaland）。（路透）

福斯新聞網2日分析，新墨西哥州 初選結果攸關美國是否誕生第一位美洲原住民 女州長。新墨西哥州長期以來是民主黨 鐵票倉，曾任拜登政府內政部長的哈蘭德(Deb Haaland)在民主黨州長初選對上伯納利歐郡(Bernalillo County)區域檢察官柏格曼(Sam Bregman)。

65歲的哈蘭德曾任新墨西哥州聯邦眾議員，後來獲前總統拜登延攬入閣，成為美國史上第一位美洲原住民內閣首長。哈蘭德是否將成為美國第一位美洲原住民女州長，備受矚目。

檢察官出身的柏格曼以「法律與秩序」( law-and-order)為競選主軸，初選風格與主打訴求與哈蘭德形成明顯對比。

共和黨州長初選呈現三足鼎立態勢，里奧蘭喬(Rio Rancho)前任市長赫爾(Gregg Hull)、醫療大麻企業家羅德里格斯(Duke Rodriguez)、企業老闆特納(Doug Turner)爭取提名。

民主黨新墨西哥州聯邦參議員盧漢(Ben Ray Luján)角逐連任，初選面臨的挑戰者是社區倡議人士杜德森(Matt Dodson)。