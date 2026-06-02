加州、愛阿華州、新澤西州、蒙大拿州等今天初選看點

2日同步舉行的初選是今年以來最重要的一場初選。（美聯社）

加州 、愛阿華州、蒙大拿州 、新澤西州 、新墨西哥州、南達科他州2日初選登場，幾個關鍵職位的選舉結果備受矚目，華盛頓郵報分析，2日同步舉行的初選是今年以來最重要的一場初選。

民主黨積極爭取共和黨愛阿華州聯邦參議員瓊妮·恩斯特(Joni Ernst)宣布退休的席次空缺。參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及盟友看好現任愛州州眾議員圖雷克(Josh Turek)。

民主黨初選是圖雷克與州參議員沃爾斯(Zach Wahls)的對決，圖雷克競選團隊受到大量外部資金贊助，政治行動委員會「投票給退伍軍人」(VoteVets)支出金額將近1000萬元。共和黨初選可望由辛森(Ashley Hinson)勝出。

共和黨愛阿華州州長初選方面，川普總統上周宣布為共和黨愛州聯邦眾議員馮斯楚(Randy Feenstra)背書，不過某些共和黨要角與挺川保守派組織「轉捩點行動聯盟」(Turning Point Action)等團體則為企業家拉恩(Zach Lahn)背書。

加州州長初選競爭激烈，由於採行「叢林初選」(jungle primary)制度，兩黨候選人都出現在同一張選票，得票最高前兩名候選人將在11月普選一較高下。

前衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)是最獲看好的民主黨候選人，民主黨籍億萬富翁史泰爾(Tom Steyer)則自掏腰包為初選砸下2億元。川普支持的共和黨候選人是保守派名嘴希爾頓(Steve Hilton)，河濱郡警長畢安柯(Chad Bianco)在共和黨初選支持度也頗受看好。

共和黨新澤西州聯邦眾議員肯恩(Tom Kean Jr.)雖然尋求連任，名字在初選選票上，但從今年3月5日後就不曾在眾院投票，神隱迄今將近三個月，引發下落去向、健康狀況等揣測。共和黨必須守住肯恩席次，才能繼續保持些微多數。

共和黨蒙大拿州聯邦參議員戴恩斯(Steve Daines)在初選截止登記之前倒數幾分鐘宣布退出，蒙大拿區聯邦檢察官艾爾米(Kurt Alme)匆匆加入初選後獲得川普背書。