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愛阿華州家暴連環槍擊案六死 嫌犯飲彈

編譯陳韻涵／即時報導
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警方示意圖，非新聞事件圖。 (美聯社)
警方示意圖，非新聞事件圖。 (美聯社)

愛阿華州馬斯卡廷市(Muscatine)1日發生一起家庭暴力連環槍擊案，造成六名被害人死亡，嫌犯與警方對峙期間自戕。

美國廣播公司新聞網(ABC News)引述馬斯卡廷警方說法報導，這起「連環殺人案」發生在當地時間1日中午12時12分左右，案發地點涵蓋馬斯卡廷市的兩處住宅及一處商業設施。

警方指出，其中四名被害人在同一戶住宅內遇害，首批抵達現場的緊急救援人員發現被害人時，四人已當場死亡。

嫌犯在警方抵達前已離開第一犯案現場，隨後在附近的密西西比河(Mississippi River)沿岸步道上被發現。

馬斯卡廷警長基斯(Anthony Kies)在記者會上表示，警員與52歲嫌犯麥克法蘭(Ryan Willis McFarland)交涉期間，對方舉槍自盡。

基斯說：「警員與急救人員立即為嫌犯急救，但他最終仍傷重不治。」

調查人員隨後獲報還有其他被害人，接著在另一處住宅發現一名男子陳屍屋內，並在附近的一處商業場所找到另一名男性遺體，初步研判兩人都死於槍傷。

警方聲明表示，麥克法蘭為馬斯卡廷居民，「初步調查顯示，槍擊事件源自家庭糾紛，所有被害人均被認定為已逝嫌犯的家屬。」警方尚未公布被害人的姓名與年齡。

基斯在記者會上沉痛地說：「今日，我實在不知道該說什麼，這起惡行對我們的社區造成難以言喻的傷害。」

基斯透露，麥克法蘭有前科，但未詳細說明，強調當地已無活躍威脅，全案正在調查中。

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