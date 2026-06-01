紐約州籌劃申辦2042年冬奧會

紐約州州長霍楚說，她希望領導紐約州申辦2042年冬奧會。圖為美國運動員劉美賢在2026年米蘭冬奧會贏得女子單人滑冰金牌。(美聯社)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)在接受媒體採訪時表示，希望帶領紐約州申辦史上第三次冬奧 會。而最近的可申辦年份將是2042年，申辦主體將由紐約市和紐約州普萊西德湖(Lake Placid)聯合組成。

霍楚5月31日在接受「紐約時報」旗下體育刊物「運動員」(The Athletic)專訪時表示，她對於紐約州申奧抱有「真摯的」政治抱負，而且與申辦相關的「重要會議」也已開始，她「正在組建由合適人選組成的申奧籌備委員會」。

霍楚說，在紐約州上次主辦冬奧會的1980年時，她正在披薩店內打工，當時她會一邊聽廣播、一邊向店內客人口播比賽實況。霍楚提到，在1980年冬奧會上，美國男子冰球隊擊敗了當時的奪冠熱門蘇聯隊，創造了「冰上奇蹟」，極大地鼓舞了當時美國人的愛國精神。

報導指出，由紐約市和曾經主辦過兩屆冬奧會的普萊西德湖聯合申辦的構想受到剛結束的米蘭-科爾蒂納冬奧會成功經驗的啟發。義大利的兩個主辦地相距約250哩，米蘭作為國際大都市，擁有響亮的國際聲譽和完善的軟硬體設施，有能力承辦部分室內冰上比賽，而位於阿爾卑斯山區的科爾蒂納城市規模小，但滑雪設施條件優良，可承辦無法在米蘭舉行的戶外雪上項目比賽。在此之前，北京與張家口聯合主辦的2022年冬奧會也是利用了類似的雙城互補優勢。

紐約市與相距300哩的普萊西德湖也擁有這種高度互補性。州眾議員卡羅爾(Robert Carroll)認為，紐約市內的麥迪遜廣場花園、巴克萊中心、瑞銀體育館等世界頂級場館可承辦室內冰上賽事，室外大跳台可在花旗球場或洋基球場舉辦，而中央公園亦可設置臨時設施以承辦短距離越野滑雪賽；其他戶外雪上項目則可在基礎設施條件完好的普萊西德湖舉辦。他還指出，若雙城申奧計畫成功，紐約市與上州之間的交通基礎設施也將有望獲得大量投資、實現升級。

2030年和2034年冬奧會主辦權已分別花落法國和美國鹽湖城，2038年則落戶瑞士的可能性大。因此，留給紐約州的下一個主辦窗口是2042年。