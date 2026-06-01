我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

或圖利政治盟友？川普18億「反武器化基金」叫停

紐約客沒做這事 糧食券福利恐減少或暫停

MAGA粉絲640元買獨特的驚喜…川普手錶少「T」變「RUMP」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

據雅虎新聞網報導，一名來自美國羅德島州普羅維登斯（Providence, R.I.）的男子，原本為支持「MAGA」的妻子購買了一款粉紅色、印有「TRUMP」字樣的品牌手錶，沒想到最終收到的卻是一只寫著「RUMP」的手錶。

據賓夕法尼亞州約翰斯敦（Johnstown, Pennsylvania）當地NBC 6報導，提特（Tim Pettit）花費640美元購買這份禮物，希望「既表達對總統的支持，也表達對妻子的愛」，但這份心意似乎意外帶來了一點「獨特的驚喜」。

提特的妻子表示，「那個T不見了，它只寫著R-U-M-P，就是Rump。」

對此感到失望的提特則說，「我們原本以為它會具備美國總統應有的完整性。」

報導指出，「GetTrumpWatches.com」網站宣稱其產品為「川普總統的官方手錶」，但細則中同時說明，該網站僅獲授權使用川普姓名與肖像，產品本身與任何政治競選活動無關，也並非由小川普、川普集團或其任何附屬公司設計、製造或銷售。

早在10月，Newsmax就開始播放相關手錶廣告，並由川普本人出鏡代言。在一段宣傳影片中，他表示，「大家好，我是美國川普，現在是『Trump time（川普時間）』。看看這款『紅色美人』，這是我最新的手錶之一。戴在手腕上，人們就會知道它代表什麼、象徵什麼、為誰而存在。這是一款非常特別的產品，獻給你們最喜歡的總統。現在就到 GetTrumpWatches.com 購買，這是很棒的禮物。這就是Trump time。」

此外，川普近期也因一款售價500美元的金色「Trump」手機而受到批評。該手機在經歷多次延遲後才最終出貨。

彭薩科拉新聞日報（The Pensacola News Journal）報導指出，這款手機因多次延後上市、向預購客戶收取100美元訂金後又多次重新設計，以及最初宣稱「將在美國製造」後改口等問題而受到爭議。目前產品包裝上則標示為「自豪地在美國組裝」。

▲ 影片來源：Youtube＠wjactv6News（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普 小川普

上一則

劫貧濟富？使用現金、簽帳卡 一年贊助高端卡消費者300億

延伸閱讀

川普金色手機終於發貨 卻爆國旗翻車…超像Walmart廉價貨

川普金色手機終於發貨 卻爆國旗翻車…超像Walmart廉價貨
不只神似HTC 川普行動承認T1手機資安出紕漏 仍在評估是否通知客戶

不只神似HTC 川普行動承認T1手機資安出紕漏 仍在評估是否通知客戶
「拿掉川普名字就會破產」？甘迺迪中心陷財政風波

「拿掉川普名字就會破產」？甘迺迪中心陷財政風波
250元川像新鈔法案仍卡國會 貝森特：財政部已做好準備

250元川像新鈔法案仍卡國會 貝森特：財政部已做好準備

熱門新聞

美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

2026-05-27 10:56
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

2026-05-26 17:19
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。(美聯社)

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

2026-05-31 09:51
維吉尼亞州29日凌晨發生一起交通事故，一輛大巴車與數輛汽車相撞。（美聯社）

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

2026-05-29 13:03
前司法部長邦迪（Pam Bondi）。（歐新社）

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

2026-05-27 13:35
家長逐漸希望還在世的時候，就能看到孩子享受財富，例如幫他們買房子。圖為北卡州夏洛特居民麥丹尼爾在自己的新家。（美聯社）

靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

2026-05-27 23:38

超人氣

更多 >
好市多滷牛肋排上桌「全桌吃到不說話」 慢燉牛筋入口即化

好市多滷牛肋排上桌「全桌吃到不說話」 慢燉牛筋入口即化
男子買車遭車商事後加價 付不起 車子竟不見了

男子買車遭車商事後加價 付不起 車子竟不見了
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
劉德華60歲妻狀態曝光 朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

劉德華60歲妻狀態曝光 朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女
伊朗總統驚傳請辭 辭呈揭內鬥遭架空「我已無法治理國家」

伊朗總統驚傳請辭 辭呈揭內鬥遭架空「我已無法治理國家」