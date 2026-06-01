MAGA粉絲640元買獨特的驚喜…川普手錶少「T」變「RUMP」

美國總統川普。（路透）

據雅虎新聞網報導，一名來自美國羅德島州普羅維登斯（Providence, R.I.）的男子，原本為支持「MAGA」的妻子購買了一款粉紅色、印有「TRUMP」字樣的品牌手錶，沒想到最終收到的卻是一只寫著「RUMP」的手錶。

據賓夕法尼亞州約翰斯敦（Johnstown, Pennsylvania）當地NBC 6報導，提特（Tim Pettit）花費640美元購買這份禮物，希望「既表達對總統的支持，也表達對妻子的愛」，但這份心意似乎意外帶來了一點「獨特的驚喜」。

提特的妻子表示，「那個T不見了，它只寫著R-U-M-P，就是Rump。」

對此感到失望的提特則說，「我們原本以為它會具備美國總統應有的完整性。」

報導指出，「GetTrumpWatches.com」網站宣稱其產品為「川普 總統的官方手錶」，但細則中同時說明，該網站僅獲授權使用川普姓名與肖像，產品本身與任何政治競選活動無關，也並非由小川普 、川普集團或其任何附屬公司設計、製造或銷售。

早在10月，Newsmax就開始播放相關手錶廣告，並由川普本人出鏡代言。在一段宣傳影片中，他表示，「大家好，我是美國川普，現在是『Trump time（川普時間）』。看看這款『紅色美人』，這是我最新的手錶之一。戴在手腕上，人們就會知道它代表什麼、象徵什麼、為誰而存在。這是一款非常特別的產品，獻給你們最喜歡的總統。現在就到 GetTrumpWatches.com 購買，這是很棒的禮物。這就是Trump time。」

此外，川普近期也因一款售價500美元的金色「Trump」手機而受到批評。該手機在經歷多次延遲後才最終出貨。

彭薩科拉新聞日報（The Pensacola News Journal）報導指出，這款手機因多次延後上市、向預購客戶收取100美元訂金後又多次重新設計，以及最初宣稱「將在美國製造」後改口等問題而受到爭議。目前產品包裝上則標示為「自豪地在美國組裝」。

▲ 影片來源：Youtube＠wjactv6News（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.