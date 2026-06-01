前副總統錢尼訟案 大法官史卡里亞暗中推動不迴避？

已故大法官史卡里亞。（美聯社檔案照）

有線電視新聞網(CNN)1日報導，美國國會圖書館(Library of Congress)最新解密檔案讓已故保守派大法官 史卡里亞(Antonin Scalia)曾在涉及前副總統錢尼(Dick Cheney)的最高法院訴訟案扮演角色曝光。包括紐約時報 在內等多家大報，當年都曾在社論中要求史卡里亞迴避錢尼案，但史卡里亞則駁斥道，若同意迴避等於屈服壓力，將對最高法院造成傷害。如今公布的已故大法官史蒂文斯(John Paul Stevens)個人資料顯示，史卡里亞曾經為了錢尼而發布備忘錄，呼籲其他大法官介入案件。

錢尼副總統任內率領的能源政策小組曾建議開放更多聯邦土地做為石油、天然氣開採結果引發爭議，錢尼力阻帶有高度政治敏感的小組紀錄公開。包括「賽拉俱樂部」(Sierra Club)在內等環保團體對錢尼提告，官司一路纏訟到最高法院，「賽拉俱樂部」對史卡里亞能否保持公正提出質疑，要求迴避。

CNN報導，最高法院2003年底經過初步投票打算駁回錢尼上訴，但史卡里亞私下採取多項行動，終於說動大法官同僚受理錢尼案，這些動作直到如今國會圖書館檔案解密才公諸於世。

最高法院宣布受理錢尼上訴的三周之後，史卡里亞與錢尼一同出遊展開鴨子狩獵之旅，當年曾經引發是否違反最高法院道德操守的軒然大波。

2004年，最高法院大法官以7票對2票裁定錢尼勝訴，後來錢尼又在下級法院面臨另一輪訴訟挑戰，但最後同樣得以避免公布能源政策小組成員名單。

根據國會圖書館解密的史蒂文斯個人資料，史卡里亞多次要求受理錢尼上訴，為此還寫了一份備忘錄給其他大法官。史卡里亞已於2016年過世，錢尼已於2025年過世。

最高法院首次審查調卷令狀申請書(petitions for certiorari)時可能發生潛在利益衝突問題，社會大眾永遠無法得知哪些大法官支持或反對受理上訴。

當年曾參加對錢尼能源小組提告團隊的喬治華盛頓大學(George Washington University)法律教授莫里森(Alan Morrison)說，從來不知道史卡里亞曾在調卷令狀申請書批准過程中扮演如此角色，「我的天啊」。莫里森說，史卡里亞暗中推動卻不迴避，變得更加可疑。