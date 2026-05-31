被爆性愛簡訊 緬因州民主黨參院候選人推妻子出面滅火

緬因州民主黨聯邦參議員候選人普拉特納(右)與其妻葛特納。(美聯社)

緬因州民主黨 聯邦參議員候選人普拉特納(Graham Platner)被踢爆在以約炮聞名的通訊軟體Kik上設有帳號、與多名女性交換性愛簡訊，但他本人選擇噤聲，讓妻子艾美・葛特納(Amy Gertner)出面滅火。

華爾街日報周六率先披露，葛特納在丈夫宣布參選後不久，曾主動告知競選團隊她發現了丈夫的性愛簡訊，擔心此事成為競選隱患。

報導引述知情人士指出，葛特納是在其夫與聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)聯合造勢活動前夕，將消息告知幕僚。

紐約時報隨後跟進確認上述報導，並指出葛特納當時將這段婚姻秘辛，告訴了時任競選政治主任、緬因州民主黨籍州議員珍妮薇・麥唐納(Genevieve McDonald)。

該報引述麥唐納指出，涉及簡訊往來的女性多達十幾名，普拉特納現任競選官員則告訴紐約時報，人數最多六名。

麥唐納於2025年10月因不滿普拉特納其他爭議言論而辭職，其後向媒體證實了這段內幕。

葛特納在競選團隊周日發布的影片中表示，她對麥唐納將此事轉告媒體一事感到「深深受傷」。

她說：「這讓我非常憤怒、失望，這太可恥了，有些媒體和人竟然寧願散布八卦，也不願討論普拉特納真正在競選的議題，例如醫療、教育和托兒。」

「我他X的非常崇拜我先生。所以當新聞這樣報導我們的婚姻，真是爛透了，」葛特納說。「我可以在網路上說這種話嗎？希望可以。」

緬因州民主黨聯邦參議員候選人普拉特納(右)與其妻葛特納。(美聯社)

葛特納在影片中也坦承兩人婚姻之路走得艱辛，直言三年來一邊對抗不孕症、一邊應付參院 選戰，已讓她精疲力竭，夫妻倆都在尋求諮商師協助。

「結婚很難，新婚很難，新婚還要一邊治療不孕症更是艱難，」她說。「同時還要面對參院競選，我甚至不知道該怎麼形容我們所經歷的一切。」

她也痛批前競選幕僚的背叛，她表示：「我把婚姻中最私密的細節託付給一個我視為朋友的人，換來的卻是她把這些八卦散布給任何願意接她電話的人。」

普拉特納憑藉進步派政見迅速贏得緬因州選民青睞，然而他被爆出的醜聞不只一樁，還有身上與納粹標誌相似的胸口刺青，以及多項涉及戰爭或性的網路言論。他已將自己具爭議性的Reddit帳號刪除。

儘管如此，普拉特納仍是6月9日民主黨初選的推定候選人，對決現任共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)。最新民調顯示他領先約7.8個百分點，緬因州參院席次普遍被視為民主黨2026年期中選舉最重要的奪席機會之一。