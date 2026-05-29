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美國主流超市引入大量亞洲食物 醬料、冷凍食物和油成長最多

記者胡玉立／即時報導
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近年亞洲的醬料逐漸被美國消費者接受，在主流超市裡常與美國醬料並陳。(美聯社)
近年亞洲的醬料逐漸被美國消費者接受，在主流超市裡常與美國醬料並陳。(美聯社)

隨著美國民眾對亞洲食品的興趣愈來愈高，主流超市的亞洲食品銷售量激增，包括全食超市（Whole Foods）和Target等連鎖超市，正將愈來愈多的亞洲食品雜貨與美國產品並列擺放；其中成長最快的品項，包括醬料、冷凍食品和食用油等。亞洲食品雜貨在美國主流超市的貨架地位，不再侷限於「族裔食品區」。

CNBC報導，全球投資銀行顧問公司BDA Partners研究估計，2024年「族裔食品區」（ethnic aisle）銷售額達88億元，其中亞洲產品成長速度幾乎是整體食品雜貨銷售額的四倍；預計2031年，美國亞洲食品市場規模將成長至513億元，複合年增長率4.7%。

市場研究公司Circana數據則顯示，亞洲食品雜貨銷售額已從2021年的15.7億元，躍升至今年的23.1億元以上。

Circana分析師懷亞特（Sally Wyatt）告訴CNBC，這種成長是多方面的。根據丕優研究中心（Pew Research Center）報告，美國亞裔人口自2000年以來增加了一倍多，佔總人口7%。懷亞特表示，亞裔人口成長，影響力隨之擴大，為美國各地帶來新風味，「這些風味能夠帶來獨特體驗，讓人們透過食物探索文化。」

懷亞特指出，「食品和飲料是體驗異域文化的絕佳途徑」，目前銷售增長最快的品項，包括調味品、醬料和冷凍食品在內。

近年亞洲的醬料逐漸被美國消費者接受，在主流超市裡常與美國醬料並陳。(美聯社)
近年亞洲的醬料逐漸被美國消費者接受，在主流超市裡常與美國醬料並陳。(美聯社)

零售商既要吸引亞洲消費者，還想吸引有意探索亞洲風味和體驗亞洲特色組合的消費者；主流超市為努力成為所有消費者的一站式購物場所，正在推動讓這些產品走出傳統「族裔食品區」，將亞洲風味與美式風味食品並排擺放。

過去主流超市的「族裔食品區」通常只提供有限的國際產品，主要以醬料或食用油為主；今日超市景象已大不相同。懷亞特說：「主流市場的每個貨架都有可能融入不同文化、風味和組合元素。」

特色食品雜貨店也在迅速擴張。包括99大華超市（99 Ranch Market）、韓國超市H Mart、印度食品雜貨店Patel Brothers等連鎖商店也都在全國各地開設新店，提供種類繁多的亞洲產品商品。

亞裔 Target

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