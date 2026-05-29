阿拉斯加麥金利山傳山難 登山客三死一獲救
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北美洲最高峰，位於阿拉斯加的麥金利山(Mount McKinley) 發生山難慘劇，一個拉脫維亞登山團隊的三名登山客在一個險峻隘口墜谷喪生，另一人獲救。
美聯社報導，這支拉脫維亞七人登山隊其中四名成員，27日在麥金利山海拔1萬8200呎的德納利隘口(Denali Pass) 失足墜落，國家公園管理局(National Park Service)獲報後即時展開搜救，29日最終確定三人罹難，一人獲救。
據報導，四人墜落後，另三名隊員即時將他們救起及照料，同時通報公園管理局，搜救人員趕來協助他們下山。
據悉登山隊當時正從西脊路線攀登，這不僅是最熱門的登頂路線，也以其裂縫、陡峭的冰壁及裸露的山脊而聞名，因此非常吸引國際登山人士。
海拔2萬310呎的麥金利山是北美第一高峰，過去已有超過130人在這座山上喪命。
多年來，許多登山傷亡事故，都是在海拔1萬7200呎的高營地及德納利隘口之間的路段發生，主要原因是登山客在未採取保護措施的情況下墜谷，而沿隘口發生的死亡事故，則大多是登山客下山途中發生。
公園巡邏員及登山嚮導有鑑於此，已在這個路段設立雪樁，目的是在陡坡等區域建立錨點，藉以提供額外保護。
麥金利山公園管理處表示，每年大約有1000 到1200名登山客嘗試攻頂，主要集中在氣候狀況最佳的5月及6月。通常登頂需要大約17天。
根據統計，去年只有不到一半的登山客成功登頂，另外發生兩起滑雪死亡事故，16人獲救。在27日出事當天，另有兩名屬於其他登山隊隊員，需要由直升機從山上救出。
公園管理處公布，截至28日，麥金利山上目前共有516名登山客，
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