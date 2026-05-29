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納稅人的錢去哪了？川普砸500萬 打造「黃金戰馬」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

據雅虎新聞網報導，川普總統計畫在美國250周年國慶前，將四座青銅馬雕像鍍上金色。他將動用500萬美元的納稅人資金。這項雕像翻新工程是更大型整修計畫的一部分，其中包括大理石路面重鋪、噴泉修復以及公園升級。

據NOTUS報導，川普希望將環繞林肯紀念堂的四座青銅馬雕像漆成金色。這些雕像名為「Arts of War（戰爭藝術）」與「Arts of Peace（和平藝術）」，建於1951年，並曾於1970年代進行修復。自安裝以來，這些雕像一直面臨腐蝕與石材龜裂等問題。隨著美國國慶日7月4日臨近，川普打算解決這些問題，包括替雕像覆上一層全新的金色塗層，並計畫為此動用大量納稅人資金。

在接受The Daily Beast 採訪時，美國內政部代表談到了這次最新翻修。他表示，「川普總統正在履行他讓華盛頓特區更安全、更美麗的承諾，這從創紀錄的低犯罪率，以及首都各地噴泉與公園的翻修工程中可見一斑。Arts of War雕像目前正在重新鍍金，以迎接我國250周年。這是這些雕像50年來首次重新鍍金。」

由於雕像腐蝕問題已存在多年，目前仍不清楚這些問題是否能在短時間內徹底解決。國家公園管理局公告指出，在進行金色塗層前，雕像需要先進行深度清潔與修復。一位人士談到這次翻修可能的成效時表示，「我們知道，只要事情一趕工，就總會出問題。最終效果如何，只能交給時間證明。」

最近，越戰退伍軍人也因川普計畫在林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）之間興建一座拱門，而對總統提起訴訟。他們認為這項建設不尊重地阻礙了這兩處地標之間的景觀視線。

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