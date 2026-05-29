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聲音複製的AI詐騙案例層出不窮 專家建議設定暗語自保

記者顏伶如／即時報導
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人工智慧(AI)生成「聲音複製」(voice cloning，又譯聲音克隆)詐騙...
人工智慧(AI)生成「聲音複製」(voice cloning，又譯聲音克隆)詐騙受害者。示意圖（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)29日報導，加州婦人狄爾馬斯托(Deborah Del Mastro)這個月接到聽起來像是女兒打來的求救電話結果損失數千元，成了人工智慧(AI)生成「聲音複製」(voice cloning，又譯聲音克隆)詐騙受害者。費城律師希德霍恩(Gary Schildhorn)去年則被冒充兒子的AI詐騙盯上，接到電話毫無時間思考，一心一意想著如何營救兒子。

為政府與企業提供人工智慧生成媒體諮詢的AI專家艾傑德(Henry Ajder)說，聲音複製如今做得非常逼真，期望一般民眾辨識真假其實很不公平，「連我自己都很難分辨，絕大多數人都一樣」。

另外，駭客能通過偽造來電顯示增加可信度，因此來電顯示是母親打電話來，不見得真的是她本人。

講話停頓、聲音波動都是AI生成電話詐騙最常露餡的細節，但隨著AI技術演進，這些狀況已經逐漸排除。

數位安全專業機構GetReal科學長、柏克萊加大(University of California Berkeley)教授法立德(Hany Farid)表示，與其想要判斷聲音是真是假，不如留意其他常見的詐騙手法，例如對方是否設定期限或製造迫切感、是否要求別對他人透露問題、是否要求以不尋常的方式轉移大筆金錢。

狄爾馬斯托接受地方電視台ABC7訪問時說，把錢匯出之後才打電話給女兒，當時女兒正在上班。

專家指出，接到可疑電話時應該用其他方式聯絡遭到冒充的家人先行確認，包括發簡訊或用另一人的電話撥打。家庭成員之間也可以設定一個暗語(code word)，可以用來驗證彼此身份，暗語最好是只有少數人知道，無法上網查到的字詞。

艾傑德說：「總而言之，如果察覺狀況不對，寧可讓媽媽、兄弟或朋友嘲笑你以為他們是機器人，這將比直接跑去自動提款機(ATM)好得多。」

費城 加州 人工智慧

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