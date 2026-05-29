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聯邦法官下令川普政府「反武器化基金」暫停運作

記者顏伶如／即時報導
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司法部大樓懸掛一個巨幅的川普總統照片。（歐新社）
司法部大樓懸掛一個巨幅的川普總統照片。（歐新社）

維吉尼亞東區聯邦區域法院法官雷歐妮‧布林克馬(Leonie Brinkema)29日發布簡短命令，禁止川普政府繼續推動「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)。布林克馬裁決寫道，政府不得繼續採取「反武器化基金」成立或運作的任何行動，包括轉移任何資金給基金、任何索賠申請審理、從基金撥款支付任何款項。

布林克馬裁定6月12日舉行聽證會，並在聽取各方論述之後決定是否對「反武器化基金」發布效期更長的禁止令。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，曾經參與國會暴動調查的前任聯邦檢察官佛洛伊德(Andrew Floyd)、因為抗議移民掃蕩行動而遭逮捕的加州教授卡瓦維洛(Jonathan Caravello)以及多個非營利組織上周向法院提告指控「反武器化基金」違法，是川普與川普政府的「暗中勾結」(collusive agreement)，缺乏國會授權，毫無法律根據，也沒有究責機制。

川普總統今年1月以個人身份對國稅局(IRS)提告，指控2019年度報稅資料遭洩漏給媒體而索償100億元。川普18日同意撤告，政府根據和解協議由司法部成立規模17.76億元的「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)，用來賠償自認曾遭司法部不公平調查的受害者。協議附加條款設有豁免條款，國稅局將「永久禁止且排除」於對川普、親屬及關係人、信託與企業進行稅務稽查。

司法部表示，有五名成員的委員會將決定賠償金額。

不過，川普政府宣布成立基金之後便面臨多起訴訟挑戰，包括覺得恐怕不符合申請資格的個人與團體。兩黨都有批評基金的反對聲音，共和黨路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)對媒體說，如此補償措施就像個專為川普盟友設立的「小金庫」(slush fund)。

報導指出，「反武器化基金」也讓川普政府面臨來自共和黨籍國會議員的壓力，擔心曾經2021年1月6日國會暴動攻擊的群眾可能提出賠償申請。

1500多名參加國會暴動而遭攻擊罪等罪名定罪的被告已獲川普特赦，川普曾說這些被告遭受不公平對待。

兩名在國會暴動時受到暴徒攻擊的國會警察，在「反武器化基金」宣布成立之後向法院提告，要求阻止基金成立。

反武器化基金 川普 佛洛伊德

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