競爭最激烈選區之一的共和黨聯邦眾議員神隱3個月引揣測

共和黨新澤西州聯邦眾議員肯恩(Tom Kean Jr.)。（美聯社）

華盛頓郵報 29日報導，共和黨 新澤西州聯邦眾議員肯恩(Tom Kean Jr.)來自全國最富裕也是競爭最激烈選區之一，但從今年3月5日之後就不曾在眾院 投票，神隱迄今將近三個月，引發下落去向、健康狀況等諸多揣測。共和黨必須守住肯恩席次，才能保持目前享有的些微多數。

共和黨選舉策略顧問海耶(Doug Heye)說：「沒有人知道肯恩在哪裡，據我所知，就連議長也不知道確切狀況。」海耶表示，共和黨國會多數不容有任何出錯空間，今年國會選舉同樣不能有任何錯誤空間。

除了將近三個月沒在國會投票，肯恩也未現身選區裡的任何公開活動。他沒有舉辦里民大會(town hall)，沒出席委員會聽證會，也沒踏進眾議院議場內，在共和黨內部引發困惑、挫折與憤怒。

肯恩國會辦公室對於缺席原因只提供寥寥數語的說明，他在上個月發表的聲明中說正在處理「個人健康問題」，但未提及何時返回工作崗位。

最近幾周，各界要求解釋的壓力逐漸增加，肯恩接受「新澤西環球報」(New Jersey Globe)電話訪問時說，未來幾周就會回去工作，也會競選連任。他說，醫師對於完全康復甚有信心，但未透露健康問題細節。

他說：「我理解公開透明的必要，很感謝選民的支持。」

一名負責眾院選舉的共和黨操盤手匿名受訪時說，沒人知道發生什麼事，因此出現高度焦慮，陷入「全面消息真空」。

57歲的肯恩是前新澤西州州長湯瑪斯‧肯恩(Thomas H. Kean)的兒子，在6月2日即將舉行的共和黨初選裡並沒有遭遇對手。

華盛頓郵報分析，共和黨僅有些微多數的情況下，肯恩缺席讓眾院共和黨團高層工作變得困難，民主黨提出要求川普終止與伊朗敵對的提案，本月稍早共和黨團好不容易阻止提案成立，當時肯恩並未參加投票。

準備在大選挑戰肯恩的民主黨參選人、前任海軍直升機飛行員蕾貝卡‧班尼特(Rebecca Bennett)受訪時說，祝福肯恩一切順利，早日康復，但肯恩缺席國會山莊其實是當選國會議員以來的一貫作風，「他從不在場，不深入基層，不跟選民見面」。