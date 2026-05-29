我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議

肯亞法官：禁止美軍在當地隔離感染伊波拉美公民

競爭最激烈選區之一的共和黨聯邦眾議員神隱3個月引揣測

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
共和黨新澤西州聯邦眾議員肯恩(Tom Kean Jr.)。（美聯社）
共和黨新澤西州聯邦眾議員肯恩(Tom Kean Jr.)。（美聯社）

華盛頓郵報29日報導，共和黨新澤西州聯邦眾議員肯恩(Tom Kean Jr.)來自全國最富裕也是競爭最激烈選區之一，但從今年3月5日之後就不曾在眾院投票，神隱迄今將近三個月，引發下落去向、健康狀況等諸多揣測。共和黨必須守住肯恩席次，才能保持目前享有的些微多數。

共和黨選舉策略顧問海耶(Doug Heye)說：「沒有人知道肯恩在哪裡，據我所知，就連議長也不知道確切狀況。」海耶表示，共和黨國會多數不容有任何出錯空間，今年國會選舉同樣不能有任何錯誤空間。

除了將近三個月沒在國會投票，肯恩也未現身選區裡的任何公開活動。他沒有舉辦里民大會(town hall)，沒出席委員會聽證會，也沒踏進眾議院議場內，在共和黨內部引發困惑、挫折與憤怒。

肯恩國會辦公室對於缺席原因只提供寥寥數語的說明，他在上個月發表的聲明中說正在處理「個人健康問題」，但未提及何時返回工作崗位。

最近幾周，各界要求解釋的壓力逐漸增加，肯恩接受「新澤西環球報」(New Jersey Globe)電話訪問時說，未來幾周就會回去工作，也會競選連任。他說，醫師對於完全康復甚有信心，但未透露健康問題細節。

他說：「我理解公開透明的必要，很感謝選民的支持。」

一名負責眾院選舉的共和黨操盤手匿名受訪時說，沒人知道發生什麼事，因此出現高度焦慮，陷入「全面消息真空」。

57歲的肯恩是前新澤西州州長湯瑪斯‧肯恩(Thomas H. Kean)的兒子，在6月2日即將舉行的共和黨初選裡並沒有遭遇對手。

華盛頓郵報分析，共和黨僅有些微多數的情況下，肯恩缺席讓眾院共和黨團高層工作變得困難，民主黨提出要求川普終止與伊朗敵對的提案，本月稍早共和黨團好不容易阻止提案成立，當時肯恩並未參加投票。

準備在大選挑戰肯恩的民主黨參選人、前任海軍直升機飛行員蕾貝卡‧班尼特(Rebecca Bennett)受訪時說，祝福肯恩一切順利，早日康復，但肯恩缺席國會山莊其實是當選國會議員以來的一貫作風，「他從不在場，不深入基層，不跟選民見面」。

共和黨 眾院 華盛頓郵報

上一則

中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議

下一則

聯邦法官下令川普政府「反武器化基金」暫停運作

延伸閱讀

選區遭拆分…田納西州唯一民主黨籍眾議員科恩 放棄競選連任

選區遭拆分…田納西州唯一民主黨籍眾議員科恩 放棄競選連任
華郵分析：這場初選是川普掌控共和黨的權力展現

華郵分析：這場初選是川普掌控共和黨的權力展現
共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西初選失利

共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西初選失利
紐約州民主黨擬提2修憲案 修改選區布局2028大選

紐約州民主黨擬提2修憲案 修改選區布局2028大選

熱門新聞

川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外，在美國領事館申請永久居留權，而不是像目前這樣在美國境內提出申請。（取自123RF）

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

2026-05-22 14:11
美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

2026-05-27 10:56
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

2026-05-26 17:19
紐約暴雨過後，車輛在洪水中行駛。(路透)

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

2026-05-22 04:10
無人機空拍照片顯示，加州加登格羅夫市22日一座用於航太業的甲基丙烯酸甲酯易燃化學儲存槽發生故障，迫使周邊地區居民疏散。(路透)

迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

2026-05-22 22:12
前司法部長邦迪（Pam Bondi）。（歐新社）

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

2026-05-27 13:35

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
泳池海盜、人肉占位、上空浴 郵輪長期痛點業者出手了

泳池海盜、人肉占位、上空浴 郵輪長期痛點業者出手了
比休旅車省錢省油 5款適合退休族實惠車款

比休旅車省錢省油 5款適合退休族實惠車款
21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光
馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟