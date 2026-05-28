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20條腿、20隻眼睛 華裔教授打造「百眼機器人」行動無死角

編譯盧炯燊／即時報導
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杜克大學華裔教授陳伯遠觀看他研發的機器人如何移動。(美聯社)
杜克大學華裔教授陳伯遠觀看他研發的機器人如何移動。(美聯社)

中國的人型、動物型機器人，其仿真程度令人驚豔，然而杜克大學知名華裔教授陳伯遠(Boyuan Chen)則另有思路，研發出一款有20條「腿」及20隻「眼睛」的機器人，能夠面向四面八方，往任何方向移動。

美聯社報導，杜克大學機械工程與材料科學助理教授陳伯遠及其團隊，並沒有按照傳統思路，透過製造外形酷似人類、動物或昆蟲的機器人來模仿自然界的對稱形狀，而是專注於動作的統一性，即他稱之為「動態對稱」(dynamic symmetry)來研發出另類機器人。

有開「動態對稱」研究的論文，27日在「科學機器人學」(Science Robotics) 期刊正式發表。

根據該理論製造出來、以希臘神話「百眼巨人」(Argus)命名的機器人也即將公開出現。以此命名在於它擁有20條可伸縮的腿，每條腿上裝有深度感測攝像頭，這些腿從中央核心向外輻射狀伸出，沒有前後、上下之分，可以瞬間向任何方向移動及觀察。簡單而言，就像一個球體在各個方向都能同樣靈活加速及移動。

Argus幾乎不需要「轉向」就能朝任何方向前進或觀看，由於每條腿的運動由整體演算法調控，即使有任何一條或多條腿出現故障，依然能夠正常運作並執行任務。

一名華裔博士生調整有20條「腿」及20隻「眼睛」的機器人「百眼巨人」。(美聯社)
一名華裔博士生調整有20條「腿」及20隻「眼睛」的機器人「百眼巨人」。(美聯社)

陳伯遠解釋研發Argus的目的，是為了探討機器人是否一定要長得像人類或某種生物才能發揮最大效用。他說大自然有許多物種，包括人類的演化都受限於結構，「試問若要製造一個能有效幫助人類的機器人，那又何必要長得跟人類一樣？」

在實驗中，Argus能夠穿梭於沙灘、森林灌木叢中，翻越障礙物，被推倒後保持自身穩定，可以透過腿部交替的支撐及推進動作，在平行的磚牆之間攀爬，即使一條腿斷裂仍能繼續運作。

作為研究的一部分，陳伯遠的研究團隊開發了一種名為「動態均向性」(dynamic isotropy )的新設計原則。該原則根據機器人在各個方向上加速的一致程度，以0到1對機器人作出評級。目前大多數機器人，包括人形機器人、無人機，得分都低於0.6，而Argus的得分高達0.91。

陳伯遠指出，由於它能夠在各個方向都擁有同樣出色的加速能力，在實用性方面可向搜救機器人、水下或空中航行器、以及能夠抓取物體的機器人等方向研發。

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