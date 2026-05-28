華州化學槽破裂案找到六具屍體 現場高危搜救難

華州化學槽破裂案已尋獲九名失蹤者中的六具遺體，目前仍有三人下落不明，整起事故累計11人死亡、八人受傷，成為近幾十年來美國最嚴重的工安事故之一。 (美聯社)

華盛頓州 朗維尤(Longview)的日本 動力波包裝公司(Nippon Dynawave Packaging Co.)造紙廠26日發生大型化學品儲存槽破裂事故，造成逾50萬加侖化學混合物「白液」外洩；官員28日表示，搜救人員已尋獲九名失蹤者中的六具遺體 ，目前仍有三人下落不明，整起事故累計11人死亡、八人受傷，成為近幾十年來美國最嚴重的工安事故之一。

美聯社報導，儲槽內殘留高腐蝕性化學液體，且已坍塌的結構仍有進一步崩垮的風險，搜救作業只能在白天進行，進展緩慢。

當局表示，儲槽可容納90萬加侖液體，事發時槽內物質超過一半；白液用以分解木材造紙，具腐蝕性，接觸或吸入會造成灼傷與肺部損傷。

這起工安事故另造成八人受傷，其中包括一名消防員。

外洩的汙染物質已流入哥倫比亞河，當局持續監測水質與空氣安全。

目前已確認的其中一名罹難者為電工貝爾納(Gilbert Bernal)，他的朋友康威爾(Todd Cornwell)形容，「貝爾納是我見過最真誠、善良的人之一，總是樂於助人」。

26歲的多蘭(CJ Doran)也被推定罹難，家屬在眾籌網站 GoFundMe 介紹中形容多蘭是「家裡的精神領袖、快樂泉源和經濟支柱」。