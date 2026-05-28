「拿掉川普名字就會破產」？甘迺迪中心陷財政風波

川普總統與第一夫人梅蘭妮亞（右）抵達華府甘迺迪表演藝術中心，出席音樂劇「芝加哥」首演。（美聯社）

據雅虎新聞網報導，一名「川普 —甘迺迪中心 」官員近日警告聯邦法官，若將總統名字自這座知名藝術機構中移除，恐將對中心造成難以承受的財務衝擊；此舉也成為這場延燒數月法律攻防的最新進展。

39歲的中心執行董事弗洛卡（Charles Matthew Floca）周二向美國哥倫比亞特區聯邦地方法院提交聲明，主張該機構目前的募款成果與美國總統川普密不可分。

弗洛卡表示，「川普總統代表中心進行募款的成果，已反映在目前籌得的數千萬美元之中。此外，總統也承諾未來兩年內，將替中心向私人捐助者募得150億美元。」

他進一步指出，「若將川普總統的名字自中心移除，這條關鍵的募款連結將被切斷，造成無法彌補的損害，並從根本上破壞中心的發展計畫，嚴重削弱依賴信託基金支持的藝術節目，甚至使目前仰賴信託資金維持的項目在財務上難以為繼。」

弗洛卡的聲明，是回應俄亥俄州民主黨 聯邦眾議員畢提（Joyce Beatty）於2025年12月提出的訴訟。畢提質疑董事會在川普被任命為董事長後，決定將「甘迺迪表演藝術中心」（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）永久冠上川普名字的做法是否合法。

據報導，自川普接掌該中心後，他一直試圖擺脫所謂的「覺醒文化（woke culture）」，並推動更迎合大眾市場的表演節目。

畢提身為中心當然董事（ex officio trustee），將此次更名批評為非法的「個人虛榮工程」，並指控自己在董事會會議中試圖反對更名時遭到噤聲。

她在2025年12月22日的聲明中表示，「只有國會有權重新命名甘迺迪中心。我們不能允許川普總統及其黨羽踐踏聯邦法律、繞過國會，只為滿足他的個人自尊。整個過程對這座珍貴機構及其服務的大眾而言，都是一場羞辱。在造成更多傷害之前，這些非法行為必須立即停止。」

畢提的訴訟也同時挑戰川普提出的一項計畫：為進行修復與翻新工程，將中心關閉兩年。

目前中心仍維持開放，但預計於美國國慶日（7月4日）後關閉。其網站與招牌已更新，以反映董事會決定的新名稱，而印有川普名字的大型字樣，也已於12月安裝於建築的大理石外牆。

白宮發言人休斯頓（Liz Huston）向獨立報（The Independent）表示，「多年來，民主黨忽視了川普—甘迺迪中心，而川普總統則立即挺身而出，拯救並振興這座機構。重新命名後的川普—甘迺迪中心，象徵著川普總統的重要貢獻，包括改善財務狀況、主導重大建築升級、移除具爭議性的『覺醒』節目內容，並在他的領導下，將中心轉型為人人皆可享受的友善空間。」

今年3月，美國聯邦地方法官庫柏（Christopher Cooper）部分支持畢提的主張，裁定她必須獲得「有意義的發言機會」。不過，他尚未就更名是否合法作出裁決，表示相關議題將於後續審理。

根據ABC新聞報導，庫柏在4月的一場聽證會中質疑川普政府律師，為何必須讓中心全面關閉長達兩年。對此，川普—甘迺迪中心官員則表示，翻修工程是為了修復漏水損害並升級座椅設施。

此外，根據2025年12月YouGov民調，多數美國民眾反對此次更名。調查顯示，66%的受訪者不贊成將中心改名為與川普相關的名稱，僅18%表示支持。