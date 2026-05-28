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她「開車滑手機」吃罰單 伸手問警察：怎麼滑？

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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一名佛羅里達州警察在巡邏時攔下一名他誤以為開車分心、使用手機的女駕駛，然而當他發...
一名佛羅里達州警察在巡邏時攔下一名他誤以為開車分心、使用手機的女駕駛，然而當他發現對方其實只有一隻手時，當場愣住。示意圖（歐新社）

據紐約郵報報導，一名佛羅里達州警察在巡邏時攔下一名他誤以為開車分心、使用手機的女駕駛，然而當他發現對方其實只有一隻手時，當場愣住。

36歲的湯瑪斯（Kathleen Thomas）於2月在佛州棕櫚灘郡（Palm Beach County）行駛時，被一名警員攔下，原因是涉嫌駕駛時分心使用手機。

根據CBS News取得的隨身攝影機畫面，警員走向停在北迪克西公路（North Dixie Highway）路邊的車輛，並表示他目擊湯瑪斯「用右手拿著手機」以及「在駕駛時操作手機」。

然而，湯瑪斯的回應讓情況瞬間反轉，她直接伸出右臂，展示出原本應該是右手的位置，但那裡只有殘肢。

她笑著說，「所以我顯然不可能這樣做。那我們可以就此結束嗎？」

不過，警員並未接受這個解釋。他堅持表示，「我不想就這樣結束，你是有一隻手舉起來的。」

湯瑪斯隨即多次解釋，對方顯然誤認她有右手，但事實上她並沒有右手，而隨身攝影機畫面也證實了這一點。

接著，警員要求她「對上帝發誓」，保證自己開車時沒有使用手機。

湯瑪斯舉起右臂回應，「我對上帝發誓。」

警員則略顯尷尬地補充，「用另一隻手發誓。」

之後，警員查驗了她的駕照與車輛登記資料，並依據佛羅里達州「駕駛時使用無線通訊設備」相關法律開出罰單，金額為116美元。

這起違規屬於她的首次紀錄。

湯瑪斯事後對罰單提出異議，但原訂於周三舉行的聽證會被取消，原因是涉事警員以「證據不足」為由要求撤銷案件。

她也在TikTok上分享了這段經歷，並諷刺地說，「兄弟，我們早就知道了。」

@slightlyoff.balance Merry Christmas! Tas the night before court…. #bodycam #palmbeach #court #florida ♬ original sound - slightlyoff.balance

▲ 影片來源：Tiktok＠slightlyoff.balance（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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