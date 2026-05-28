司法部將加快處理紅藍卡等福利詐騙 舉報人可分紅

紅藍卡等計畫由聯邦出資，各州負責執行。（美聯社）

哥倫比亞廣播公司(CBS)27日獨家報導，聯邦官員指出，紅藍卡 等福利計畫遭到詐騙的吹哨者舉報，司法部 將根據「虛假申報法」(False Claims Act)加快處理，以配合川普 政府優先施政目標。

紅藍卡等計畫由聯邦出資，各州負責執行。對於紅藍卡等福利計畫出現詐騙的舉報，司法部民事司將優先處理，在60天至120天之內決定是否起訴、進一步調查或駁回檢舉。

消息人士說，在不到120天之內就駁回檢舉的案例並不多見。

許多福利詐騙案件是由公益代位訴訟(qui tam)形式開始，提出檢舉的個人又稱告發人(relators)。司法部經初步審查之後，會決定是否允許告發人繼續興訟，或者需要進一步調查，還是裁定駁回投訴。

如果舉報成功，提出檢舉的個人可以在政府追回的福利詐欺裡獲得獎勵分紅。

主管民事司的司法部助理部長舒馬特(Brett Shumate)表示，加速審查指控福利詐欺的公益代位訴訟，有助於快速發現並打擊新興詐騙，對於執法資源做出策略部署，追回納稅人稅金，加強政府對詐欺案件的全面打擊。

健保詐欺一直是川普政府鎖定打擊目標，尤其是臨終關懷、居家護理領域。川普總統成立專門打擊詐欺的任務小組，指派副總統范斯率領。

曾任司法部民事詐欺部門副主任的Akin律師事務所律師杭特利(Colin M. Huntley)說，這類案件耗時差異極大。

他說，有些案件只須調查幾筆交易，有些案件則涉及全國數千筆交易，案件範圍與複雜程度將決定決策進度，調查行動若能變得更有效率、更早出現結果自然是好事，「但面面俱到還是最重要的」。