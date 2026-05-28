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疫情期間搬離家鄉有錢退休族 為看病方便回來置產第2棟房

記者顏伶如／即時報導
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疫情期間搬離家鄉的有錢退休族當中，越來越多人回頭購買第二棟房子做為「看病公寓」。...
疫情期間搬離家鄉的有錢退休族當中，越來越多人回頭購買第二棟房子做為「看病公寓」。示意圖（美聯社）

華爾街日報28日報導，疫情期間搬離家鄉的有錢退休族當中，越來越多人回頭購買第二棟房子做為「看病公寓」(Med-à-Terres)，對於有錢老年人來說，如果新家附近無法取得像過去一樣的頂尖醫療服務，住宅便能成為一張高級安全網，得以保持跟頂級醫療團隊的連結；明尼蘇達州羅徹斯特(Rochester)馬友診所(Mayo Clinic)則吸引基於醫療考量的富人移居附近，在明尼亞波利斯租下豪宅。

72歲的梅莉莎.塔拉里科(Melissa Talarico)與75歲丈夫在紐約住了40年，2021年搬到佛州邁阿密海灘(Miami Beach)。但他們無法完全切斷跟曼哈頓的聯繫，因為在紐約特別外科醫院(Hospital for Special Surgery)、紀念斯隆-凱特琳癌症中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)、紐約西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)、倫諾克斯山醫院(Lenox Hill Hospital)的專科醫生都有多年就醫紀錄。

他們在長島擁有一棟度假屋，但到市區看病要通勤三小時並不方便，因此去年12月在新澤西州澤西市(Jersey City)買下900平方呎的小房子，做為每季固定找醫生檢查的落腳之處。塔拉里科形容，走倉庫風格、挑高13呎的小房子就像「美麗的酒店套房」。

房地產專家說，如果「度假公寓」(pieds-à-terre)是因為商務、休閒目的而在城市保留的第二住宅，「看病公寓」則有更明確的用途，讓退休族可以在其他地點舒適退休，同時又能維持在新家附近無法取得、與頂尖腫瘤醫師或心臟醫師維持的數十年醫病關係，如同一張高級的安全網。

房地產仲介機構指南針(Compass)紐約地區房產仲介薛爾茲(Cindy Scholz)說，因為生活型態、稅務因素搬離紐約的人，並不希望失去找世界頂尖醫師看病的機會。她說，如今富裕退休族有辦法魚與熊掌兼得。

蘇富比國際房地產(Sotheby's International Realty)曼哈頓東城仲介卡瓦拉羅(Rebecca Cavallaro)表示，買家大多選擇較小間的房子，價格在200萬到500萬之間，某些人的預算則有1000萬。

馬友診所舉世聞名，約90分鐘車程的「雙子城」明尼亞波利斯與聖保羅，成為醫療移居的住宅樞紐。

DRG房地產公司明尼亞波利斯仲介庫恩(Isaac Kuehn)表示，客戶搬到佛州之後，如果健康問題變嚴重，就會立刻回來。他說，最近協助一對夫妻從佛州搬回，因為妻子帕金森氏症惡化，想要回來明州當地就醫。

疫情 退休 曼哈頓

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