無大學學歷白人勞工選民是川普基本盤 如今因經濟而失望

沒有大學學歷的白人勞工選民大力支持下，川普總統得以二度執政，但這個基本盤如今卻因為經濟而大失所望，對川普的支持度大幅下跌。示意圖（美聯社）

華盛頓郵報 28日報導，沒有大學學歷的白人勞工選民大力支持下，川普 總統得以二度執政，但這個基本盤如今卻因為經濟而大失所望，對川普的支持度大幅下跌。

哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)本月公布民調 顯示，沒有大學學歷的白人選民裡，54%不認同川普施政表現，高於2025年2月相同民調的32%以及今年2月的45%。

64歲俄亥俄州工廠清潔工安妮特‧杜姆布羅斯基(Annette Dombrowksi)從2016年大選就投票支持川普，但現在對於高物價感到擔心，對於川普第二任期的挫折感越來越強烈。

她表示，相信川普競選期間喊出要降低物價的承諾，去年與男友一起興奮地看著川普上台後發布一道又一道行政命令，可是現在汽油錢、日常雜貨、生活必需品全面漲價。她表示：「下次選舉我不想投給任何人，他們全都爛透了。」

姆布羅斯基在貧窮環境長大，父母都是工廠工人，教導孩子共和黨只為有錢人服務，不是為了像他們一樣為生活掙扎的家庭。她說，2016年大選時決定寧可支持身為政治圈外人的川普，不要有數十年從政經驗的喜萊莉‧柯林頓，但如今不再相信任何人，因為「政客只想要你的錢，只會做出假承諾」。

姆布羅斯基在康塞爾默(Conn-Selmer)樂器工廠服務，雖然億萬富翁鮑爾森(John Paulson)老闆是川普重要金主，曾響應把製造業留在美國的政策，但還是把工作機會轉到海外，她也需要另謀新職。

在沒有大學學歷的白人民眾當中，川普獲得三分之二選民支持。2020年與2024年大選，川普在這個族群得票率領先超過30%，然而支持度從2025年初開始下滑。

CBS News與YouGov民調機構本月聯合調查顯示，沒有大學學歷的白人選民對川普經濟政策感到不滿意達22%，對於移民政策雖然認同，但認同與不認同之間的差距已經縮小。

白人勞工支持度下降，今年期中選舉可能對共和黨在俄州等決戰州選情造成影響。2024年大選時，川普在俄州得票率領先24%。

身為俄州選民的「國際電氣員工會」(International Brotherhood of Electrical Workers)會長凱斯勒(Austin Keyser)表示，工會主管透露說，許多會員開會時講到後悔投票給川普，高物價對他們手邊正在進行的計畫面臨挫折。