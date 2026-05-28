財政部官員施壓鑄印局 要求設計印川普肖像的250元新鈔

自從1866年以來，美國貨幣就不曾出現仍然在世人士的肖像。圖為鑄印局員工在查看新印製的鈔票。（路透檔案照）

華盛頓郵報 28日獨家報導，現任與前任官員指出，從去年開始，兩名財政部 政治任命官員便向負責印製國家貨幣的美國鑄印局(U.S. Bureau of Engraving and Printing)施壓，要求設計印有川普 總統肖像的全新250元面額紙鈔，創下150多年來現任總統肖像出現於貨幣的首例，抗拒提案的鑄印局官員上個月遭到調職，在給部屬的道別信中寫道「責任由我一肩扛起」(The buck stopped here)。

消息人士說，財政部司庫(U.S. Treasurer)比奇(Brandon Beach)與財政部資深顧問布朗(Mike Brown)從去年開始多次要求美國鑄印局人員準備川普肖像新版紙鈔原型，結果遭到鑄印局人員質疑，因為現行聯邦法律只允許已故人士的肖像出現於紙鈔。

根據華郵取得資料，比奇去年8月及9月間把川普肖像新鈔設計草樣提供給鑄印局人員，其中一份設計圖是川普肖像位於250元面額鈔票中央，兩側有總統簽名及財政部長貝森特(Scott Bessent簽名。

自稱新鈔草樣設計人的英國畫家亞歷山大(Iain Alexander)受訪時說，曾跟川普討論過紙鈔設計，原版內容修改之後獲得川普認可，例如加進美國國旗顏色、紀念美國建國250周年的標誌。

亞歷山大表示，川普很常稱呼他是「我最喜歡的英國藝術家」。游泳選手與音樂DJ出身的亞歷山大聲稱，曾幫英國女王伊麗莎白二世等名人繪製肖像。

自從1866年以來，美國貨幣就不曾出現仍然在世人士的肖像。當時有一名財政部中階官員的肖像出現於5分錢貨幣上，後來便遭到禁止。

國會去年提案讓川普肖像印在250元面額鈔票以紀念建國250周年，不過法案推動陷入停滯。

四名鑄印局人員指出，鑄印局局長索利曼(Patricia "Patty" Solimene)等主管曾多次向比奇及布朗解釋說，新鈔提案存在法律層面與程序作業挑戰，需要時間遠比預期來得更長，但比奇與布朗則感到不以為然。

鑄印局人員指出，索利曼解釋說，沒有獲得授權印製新鈔，無法繼續推動計畫，涉及計畫的所有單位都還沒有開會討論；印製新版鈔票通常耗時六年到八年，尤其是高面額鈔票。

索利曼4月27日遭到調職，隔天寄道別信給部屬說「帶著沉重心情離開」，離職「並非我的選擇」。