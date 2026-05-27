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吉兒談拜登辯論慘況 以為丈夫中風

編譯陳韻涵／即時報導
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前美國總統拜登(左)與妻子吉兒。(路透資料照)
前美國總統拜登(左)與妻子吉兒。(路透資料照)

前第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)近日接受哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)專訪時透露，她當年看到時任總統拜登在2024年大選辯論的表現時，一度擔心丈夫中風

美聯社報導，吉兒表示，拜登與共和黨候選人川普辯論時，語氣顫抖、口齒不清，有時甚至顯得困惑，這不僅震驚各界，也讓她感到極度不安。

吉兒說：「我當時很害怕，我從來沒有看過喬(拜登)那樣，之後也沒再見過，從來沒有。」

她說：「我不知道發生什麼事，我看著畫面時心想，『天啊，他中風了。』真的把我嚇壞了。」

2024年6月那場辯論被視為拜登競選連任的轉折，他的辯論表現招致選民對他健康與認知能力的質疑，也讓外界更加擔憂他能否再勝任四年的高壓總統職務。

拜登事後試圖解釋辯論失常的原因，強調自己仍有能力執政，卻未能平息黨內與選民的疑慮。

隨著民主黨內要求換將的聲浪持續升高，拜登最終宣布退出2024年總統大選，由副手賀錦麗(Kamala Harris)接替參選。

吉兒此次受訪，主要是為即將於下周出版的新書「東翼視角：回憶錄」(View from the East Wing: A Memoir)宣傳，專訪完整內容預計31日播出。

拜登 中風 共和黨

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