一邊裁員一邊買3億遊艇 查克柏格駛抵西雅圖遭噓

Meta共同創辦人兼執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（路透）

據紐約郵報報導，查克柏格 （Mark Zuckerberg）在其價值約3億美元的超級遊艇「Launchpad」駛入西雅圖 港口時，引發外界強烈批評。就在同一時期，Meta 也確認其當地辦公室約有1,400名員工遭裁員。

這艘長約390英尺（約119公尺）的遊艇「Launchpad」，於周二駛入西雅圖巴拉德（Ballard）社區時，現場傳出噓聲與嘲諷聲。GeekWire報導指出，一名憤怒的旁觀者甚至高喊，這位億萬富翁應該「多交他X的稅」。

據悉，查克柏格本人並未在船上。

當遊艇抵達西雅圖時，現場有人報以噓聲，相關畫面也在網路上流傳，引發廣泛討論。批評者認為，在員工面臨裁員衝擊之際，這種高調的奢華行為顯得「時機不當」。

Meta已根據華盛頓州金郡（King County）提交的WARN 通知，裁撤約1,395個職位。

在社群平台 X上，有用戶評論，「又一個不懂場合的科技巨頭。」也有人表示，「查克柏格的遊艇在Meta宣布當地裁員約20%的同一天抵達西雅圖，令人難以置信。」調查記者Lewis Kamp則諷刺稱，「讓我猜猜，這艘船是不是叫『讓他們吃蛋糕』？」

Meta對此未立即回應媒體置評請求。

此次裁員屬於公司整體人力調整的一部分。查克柏格此前推動大規模重組，將公司總人力削減約8,000人，同時另有約7,000名員工轉入人工智慧相關職位。

在華盛頓州，受影響員工分布於多個辦公地點，包括貝爾維尤（Bellevue）、雷德蒙（Redmond）、西雅圖，以及部分遠端員工。

據當地碼頭工作人員表示，這艘遊艇是他14年工作經驗中見過「最大的一艘」。

據報導，「Launchpad」由荷蘭公司Feadship建造，外觀設計由Espen Øino International負責，內裝則由 Zuretti Interior Design設計。該船採用鋼製船體與鋁製上層結構，配備四具引擎，最高時速可達24節（約28英里／時）。

查克柏格與該遊艇的關聯至少可追溯至2024年，但他尚未公開證實擁有該船。

Meta近期因裁員與大舉投入人工智慧發展而持續受到關注與爭議，公司今年的資本支出預計最高可達1,450億美元。