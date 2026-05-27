我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一邊裁員一邊買3億遊艇 查克柏格駛抵西雅圖遭噓

華男70天ICE噩夢 同拘華人婚綠遭遣返 納稅華商也難逃

一邊裁員一邊買3億遊艇 查克柏格駛抵西雅圖遭噓

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Meta共同創辦人兼執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（路透）
Meta共同創辦人兼執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（路透）

據紐約郵報報導，查克柏格（Mark Zuckerberg）在其價值約3億美元的超級遊艇「Launchpad」駛入西雅圖港口時，引發外界強烈批評。就在同一時期，Meta也確認其當地辦公室約有1,400名員工遭裁員。

這艘長約390英尺（約119公尺）的遊艇「Launchpad」，於周二駛入西雅圖巴拉德（Ballard）社區時，現場傳出噓聲與嘲諷聲。GeekWire報導指出，一名憤怒的旁觀者甚至高喊，這位億萬富翁應該「多交他X的稅」。

據悉，查克柏格本人並未在船上。

當遊艇抵達西雅圖時，現場有人報以噓聲，相關畫面也在網路上流傳，引發廣泛討論。批評者認為，在員工面臨裁員衝擊之際，這種高調的奢華行為顯得「時機不當」。

Meta已根據華盛頓州金郡（King County）提交的WARN 通知，裁撤約1,395個職位。

在社群平台 X上，有用戶評論，「又一個不懂場合的科技巨頭。」也有人表示，「查克柏格的遊艇在Meta宣布當地裁員約20%的同一天抵達西雅圖，令人難以置信。」調查記者Lewis Kamp則諷刺稱，「讓我猜猜，這艘船是不是叫『讓他們吃蛋糕』？」

Meta對此未立即回應媒體置評請求。

此次裁員屬於公司整體人力調整的一部分。查克柏格此前推動大規模重組，將公司總人力削減約8,000人，同時另有約7,000名員工轉入人工智慧相關職位。

在華盛頓州，受影響員工分布於多個辦公地點，包括貝爾維尤（Bellevue）、雷德蒙（Redmond）、西雅圖，以及部分遠端員工。

據當地碼頭工作人員表示，這艘遊艇是他14年工作經驗中見過「最大的一艘」。

據報導，「Launchpad」由荷蘭公司Feadship建造，外觀設計由Espen Øino International負責，內裝則由 Zuretti Interior Design設計。該船採用鋼製船體與鋁製上層結構，配備四具引擎，最高時速可達24節（約28英里／時）。

查克柏格與該遊艇的關聯至少可追溯至2024年，但他尚未公開證實擁有該船。

Meta近期因裁員與大舉投入人工智慧發展而持續受到關注與爭議，公司今年的資本支出預計最高可達1,450億美元。

西雅圖 查克柏格 Meta

上一則

「從來沒覺得自己這麼窮」通膨、油價飆 勞工快崩潰

延伸閱讀

Meta如預期20日裁8000人 「大挪移」7000人調AI部門

Meta如預期20日裁8000人 「大挪移」7000人調AI部門
這家新創導入AI後決定裁員20% 但保證留下的人薪水破百萬

這家新創導入AI後決定裁員20% 但保證留下的人薪水破百萬
IG華裔員工寫「裁員日記」火了 沒失業已有品牌談合作

IG華裔員工寫「裁員日記」火了 沒失業已有品牌談合作
傳Meta啟動全球裁員「改善AI流程」引員工反彈

傳Meta啟動全球裁員「改善AI流程」引員工反彈

熱門新聞

川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外，在美國領事館申請永久居留權，而不是像目前這樣在美國境內提出申請。（取自123RF）

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

2026-05-22 14:11
美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，不少家長紛紛出手介入，但在幫兒女買房的同時卻提出附帶條件。示意圖（美聯社）

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

2026-05-20 11:21
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

2026-05-26 17:19
美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

2026-05-27 10:56
紐約暴雨過後，車輛在洪水中行駛。(路透)

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

2026-05-22 04:10
無人機空拍照片顯示，加州加登格羅夫市22日一座用於航太業的甲基丙烯酸甲酯易燃化學儲存槽發生故障，迫使周邊地區居民疏散。(路透)

迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

2026-05-22 22:12

超人氣

更多 >
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法